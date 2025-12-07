  1. استانها
حکم اعدام «غفاری» اجرا شد

حکم اعدام «غفاری» اجرا شد

قزوین- در پی تأیید قطعی حکم اعدام «محمدرضا غفاری»، متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در دیوان عالی کشور، این حکم صبح امروز در استان قزوین به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم اعدام محمدرضا غفاری، متهم ردیف اول پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» که پیش‌تر از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین صادر و در تاریخ ۱۲ مردادماه سال جاری پس از فرجام‌خواهی، با تأیید قطعی دیوان عالی کشور مواجه شده بود، صبح امروز به اجرا درآمد.

در طول فرآیند رسیدگی تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای امنیتی با متهم تشکیل شد. در این جلسات که چندین ساعت به طول می‌انجامید، بر ارشاد، نصیحت و گفت‌وگوی مستمر با وی تأکید شد.

این گزارش با اشاره به آسیب‌های گسترده ناشی از اقدامات متهم به شاکیان، خاطرنشان کرد: اقدامات این فرد منجر به وارد آمدن آسیب‌های مالی شدید، آسیب‌های روحی و روانی تأیید شده توسط پزشکان، آسیب‌های اجتماعی و حتی فروپاشی برخی خانواده‌ها شده بود. به‌گونه‌ای که برخی از شاکیان بر اثر فشارهای ناشی از این پرونده، دچار آسیب‌های روانی عمیقی شده بودند که درمان آنان را با دشواری مواجه ساخته بود و حتی مواردی از فوت بستگان شاکیان نیز مرتبط با فشارهای این پرونده عنوان شده است.

در این گزارش تأکید شده است: با وجود تمامی فرصت‌ها، هشدارها و مهلت‌های متعدد اعطاشده به متهم اصلی پرونده (که بیش از چهار ماه پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به طول انجامید) و در نهایت با کسب مجوزهای قانونی لازم، حکم صادرشده اجرا شد.

همچنین روابط عمومی دادگستری قزوین تصریح کرد: با توجه به اجرای حکم متهم ردیف اول این پرونده، دستگاه قضائی همچنان مصمم به پرداخت مطالبات مردم بوده و فرآیند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان، به‌طور جدی و طبق قانون ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در این پرونده، سایر متهمان حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شده‌اند و احکام آنان قبلاً اجرا شده است.

    • شهروند IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      11 6
      پاسخ
      امثال این افراد رو هرچه سریعتر مجازات کنین و اعلام هم بشود شاید بقیه حساب کار دستشون بیاد.
    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      14 2
      پاسخ
      سپاس فراوان
    • محمد IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      20 2
      پاسخ
      این آدما تروریستهای اقتصادی هستن و دست قوه قضاییه در این زمینه درد نکنه.
    • مسلم IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 7
      پاسخ
      درود بر قوه قضاییه...اگر با همه مفاسد اینجوری برخورد بشه اقتصاد ایران از این رو به اون رو میشه..البته نباید در چنین دادرسی هایی افرادی که آقازاده هستن یا با مقامات نسبتی دارن یا خود مقامات باشن استثنایی قائل بشه...ممنونیم
    • سرور IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      15 0
      پاسخ
      حالا این بابا به سزای اعمالش رسید چرا ما. بایدبرای مال دنیا وزیاد خواهی به دام این آدم ها بیفتیم تاعبرت دیگران گردیم
    • دیاکو IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 0
      پاسخ
      بله اعدام ایشان شایدازلحاظ روانی کمی ازفشارروحی شاکیان کم بکندولی هیچوقت جبران مال ازدست رفته شان نخواهدشدکاشکی فکری هم بابت این موضوع میشد
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      7 6
      پاسخ
      حالا چرا اعدام ؟ حبس ابد می دادید
    • سلام IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      10 1
      پاسخ
      اینکه این آقا اعدام شده یا نه کاری ندارم. ولی چرا مدیران استانی با هر عنوان در هر جای که بودند را محاکمه نمی کنند.
    • کوروش IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      6 24
      پاسخ
      نباید اعدام می‌کردید با این کار درست نمیشه راه روش زیاده
    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      هر که مراقب مالش باشد ولی مفسد نباید امید ترحم داشته باشد.همه مفسدین را اعدام کنید.درود
    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ایشان 10 سال مشغول جرم بوده است خوب چه کسانی مسئول رسیدگی وبازرسی از کار ایشان بوده است وچرا اگر جرم بوده است ازسال اول برخورد نکردند که 33 هزار پرونده وشاکی داشته باشد جرم مسئولین وناظرین مربوطه این شرکتها وموسسات چه می شود
    • علی IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      از قوه‌قضاییه ممنونم ای کاش به من بیمار هم کمک می‌کرد این آدم‌ها باید به سزای اعمالشان برسند.حتی به یک بیمار هم رحم نکردن به مدیرعامل شرکت هم پیام دادم ولی بی‌اعتنایی کرد .فقط خدا
    • آتنا IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خونه خراب بشه. آرزوی مادرشدن رو ازمون گرفت. تف به ذاتش
    • IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مردم با رضایت قلبی خودشون اموالشون رو به ایشون سپرده بودن حقشون واقعا اعدام نبود خیلی ها هم اقبال ایشون ماشین دار خونه دار شدن
    • انتظامی DE ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ایا با مجازات بحق این زالو صفتان ، آسیب های روحی - روانی اسی دیدگان و خسارات معنوی انها هم جبران میشود ؟ آیا بهتر نیست که قبل از اینکه افراد فرصت طلب به کمک اوضاع بلبشوی اقتصاد کشور به اهداف پلید خود و سلب آرامش نیم بند شهروندان دست پیدا کنند ، سازمانها و نهادهای ریز و درشت نظارت و بازرسی که در سراسر کشور. پراکنده اند با قدرت ، قاطعیت و بیطرفانه به وظایف ذاتی خود عمل کنند تا چنین مواردی پیش نیاید ؟ در غیر اینصورت باید منتظر بود تا انواع و اقسام مفاسد اقتصادی نهادینه شود و شهروندان را گرفتار کند
    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      این کار می‌باید ازسال ۵۸انجام میشد.اعدامی زیادداریم. انشاالله قوه محترم قضائیه بقیه موارد پیگیری کند. درگمرکات بیش ازاینهابایدانقلابی برخوردکرد..موفق باشید
    • خط ولایت IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر این اخلالگران که با آبروی مردم بازی می کنند . متشکرم از آیت الله کلهر ، قاضی این پرونده جنجالی

