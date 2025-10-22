عسگری: ۱۴۰۰میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر عسگری اظهار کرد: در ادامه رسیدگیهای قضایی به پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» و تشکیل پروندهای مستقل با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرای مرکز استان، برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱,۴۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» و برای چهار نفر نیز اتهام «کلاهبرداری شبکهای» مطرح شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه مبلغ مذکور با استفاده از ظرفیتهای قانونی شناسایی و توقیف شده است، گفت: این منابع مالی جدید در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
عسگری با اشاره به ارتباط این پرونده با پرونده اصلی گفت: حکم صادره در پرونده اصلی که بیش از ۲۸ هزار شاکی دارد، مبنای تشکیل پرونده جدید در خصوص اتهامات پولشویی بوده و رسیدگی به حقوق قانونی شاکیان در شعبه دهم بازپرسی در حال انجام است.
وی در خصوص زمان رسیدگی قضایی افزود: با توجه به هماهنگیهای انجامشده، جلسات دادگاه برای بررسی اتهامات متهمان در آیندهای نزدیک برگزار خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تأکید کرد: پرونده همچنان در شعبه دهم بازپرسی مفتوح است و روند شناسایی سایر اموال مخفیشده ادامه دارد. به محض کشف داراییهای جدید، کیفرخواست تکمیلی صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: به تمامی شکات این پرونده اطمینان میدهم که دستگاه قضایی با تمام توان و در چارچوب قوانین در پی احقاق کامل حقوق آنان است و هیچ حقی از مردم تضییع نخواهد شد.
