رسالت دانشجو فراتر از کسب نمره است؛ باید به حل مسائل جامعه فکر کنید

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی در آئین استقبال از ۱۲۰۰ دانشجوی نوورود مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف که امروز سهشنبه ۲۲ مهرماه در سالن استاد جباری این دانشگاه برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به دانشجویان گفت: امروز روز به ثمر نشستن سالها تلاش شما و خانوادههای شماست و حضور شما نویدبخش آیندهای درخشان برای این دانشگاه و کشور است.
وی با اشاره به سابقه پر افتخار دانشگاه شریف گفت: شما به یک دانشگاه تراز اول و مطرح جهانی قدم گذاشتید، دانشگاهی که همیشه در زمره سرآمدان جهان و دانشگاه پرآوازه کشور بوده و از اعتبار بالایی در کشور منطقه و در جهان برخوردار است. این اعتبار حاصل تلاش ۶۰ ساله اساتید و دانشجویانی است که دانشگاه را در این جایگاه قرار دادند.
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف اظهار کرد: بسیاری از مدیران اثرگذار کشور از این دانشگاه هستند و مفاخر بزرگی از چهرههای اثرگذار علمی جهانی مثل مرحوم مریم میرزاخانی از فارغ التحصیلان این دانشگاه بودهاند.
تجریشی تاکید کرد که رسالت دانشجویان فراتر از خواندن و کسب نمره است و ادامه داد: شما آمدهاید تا شیوه اندیشیدن و روشهای حل مسئله را در دانشگاه بیاموزید و به این دانشگاه وارد شدید تا به حل مسائل و مشکلات جامعه بیندیشید. چرا که کلید حل مشکلات جامعه در تربیت نیروهای شریف، انسانهای متعهد، نخبه و اندیشمندانی است که برای نسل حاضر و نسل آینده بتوانند بستر مناسبی را فراهم کنند.
وی به دانشجویان توصیه کرد که خودشان را به یک عنوان و یک برچسب در یک دانشکده خاص محدود نکنند؛ چرا که میتوانند خویشتنهای ممکن را در دانشگاه پیدا کنند و با شرکت در برنامههای متنوع در دانشگاه استعدادها و علایق خود را کشف کنند.
سرپرست دانشگاه شریف با اشاره به محیط متفاوت دانشگاه، گفت: مراقب سرمایههای عاطفی خود، احساسات و آرمانخواهیهای خود باشید و هوشیار باشید که دستاویز بدخواهان و سودجویان قرار نگیرید.
وی ضمن تشکر از خانوادههای دانشجویان برای سالها حمایت از فرزندانشان، از آنها خواست که با حساسیتهای پیشین و نظارت گذشته حمایتهای عاطفی و فکری خود را از فرزندان ادامه دهند و مراقب تلاش و تمرکز آنها باشند.
تجریشی با بیان اینکه چهار سال تحصیل دوران کارشناسی بهترین دوران زندگی است، گفت: این دانشگاه با دارا بودن دهها کانون فرهنگی و انجمن علمی، فضای امن و آزادانهای برای شکوفایی استعدادها خواهد بود.
وی خطاب دانشجویان نوورود گفت: شما نه تنها آینده شریف که آینده این سرزمین خواهید بود و این سرزمین را خواهید ساخت؛ شما آمدهاید تا مشکلها را به راه حل و غیر ممکنها را به ممکن تبدیل کنید. شریفی بودن یک افتخار نیست، یک تعهد است؛ تعهد به اخلاق، تلاش و ساختن ایرانی آباد و جامعهای سرافراز.
نظر شما