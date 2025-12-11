به گزارش خبرگزاری مهر، زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در این نشست، ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهید سلیمانی در آستانه سالگرد شهادت سردار گفت: اداره موفق کشورها از دل احزاب شکل می‌گیرد. اینکه تاکنون به سمت تقویت معنادار احزاب و پیوند احزاب با انتخابات نرفته‌ایم یک نقص جدی حکمرانی است که اثرات آن را در دولت‌ها می‌بینیم. نقش احزاب در حکمرانی ضروری است؛ حزب قوی یک انتخاب نیست یک ضرورت است.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: نقش تشکل‌یابی تجمع نخبگان و تجارب اندوخته شده است و ذخیره این تجربه دانش است. هر حاکمیتی اگر زمینه مشارکت اجتماعی یعنی سرمایه اجتماعی را با خود نداشته باشد هر چقدر هم به لحاظ فنی موفق باشد نمی‌تواند در درازمدت دوام بیاورد. این حلقه اتصال دهنده بین حکومت و مردم باید چه کسانی باشند. اگر حزب نباشد باعث تبعیض و ناکارآمدی و نبود شفافیت در هرجامعه ای خواهد شد.

زینی‌وند گفت: معنادار شدن انتخابات به معنی توسعه مشارکت و احساس تعلق عمومی نسبت به حکمرانی است که در نهایت موجب بسیج حکمرانی به سمت توسعه خواهد شد و راه دیگری نیز نخواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر نقش بی بدیل احزاب در انتخابات، گفت: انتخابات پیش رو ۴۹ مین انتخابات کشور است که راهبرد آن احزاب است و بر اساس همین ضرورت است که مجموعه ارکان نظام بدنبال نظام انتخابات تناسبی با محوریت احزاب هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور به برخی از مؤلفه‌های انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: در انتخابات تناسبی، سازوکاری پیش بینی شده که افراد می‌توانند تا سقف تعداد اعضای شورا، هم به لیست و هم به کاندیداهای منفرد رای بدهند. در این انتخابات نقش احزاب بطور جدی در نظر گرفته شده و احزاب سیاسی باید تلاش جدی برای ورود در انتخابات داشته باشند. احزابی می‌توانند در این انتخابات لیست ارائه کنند که مجوزهای قانونی داشته باشند و مجامع عمومی و کنگره‌های خود را برگزار کرده باشند.

در ابتدای این نشست دبیرکل و تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب خدمتگزاران مستقل استان تهران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.