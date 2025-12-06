  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

لیگ برتر فوتسال زنان؛

پیروزی ارزشمند استقلال مقابل مس کرمان در هفته‌ای پرهیجان

هفته پنجم لیگ برتر فوتسال زنان با برتری مدافع عنوان قهرمانی و آبی‌های پایتخت به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر فوتسال زنان با دو دیدار حساس امروز (شنبه ۱۵ آذر) برگزار شد. در یکی از مهمترین بازی های این هفته پالایش نفت آبادان با برتری ۲ بر ۱ مقابل گلبرگ تاکستان موفق به کسب سه امتیاز شد و در دیگر بازی حساس این هفته نیز استقلال تهران هم با نتیجه پرگل ۴ بر صفر مس کرمان را شکست داد تا هیجان این هفته از رقابت‌ها به اوج برسد.

نتایج کامل هفته پنجم مسابقات لیگ برتر بانوان به شرح زیر است:

* استقلال تهران ۴ - مس کرمان صفر
* پالایش نفت آبادان ۲ - گلبرگ تاکستان یک
* هیئت فوتبال خراسان رضوی یک - پالایش نفت اصفهان ۲
* نفت امیدیه ۳ - مس رفسنجان صفر
* فولاد هرمزگان ۳ - سپاهان اصفهان یک
* ملی حفاری اهواز ۳ - ایران زمین ملارد ۳

