به گزارش خبرنگار مهر، حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، در نخستین روز هفتمین نشست کارگروه زیرساخت‌های پژوهشی و کلان پروژه‌های علمی کشورهای بریکس که صبح امروز ۱۷ آذرماه در تهران آغاز شد با اشاره به جایگاه این اتحادیه در شکل‌دهی نظم آینده جهان، بر نقش تعیین‌کننده علم و فناوری در تعمیق همگرایی میان کشورهای عضو تأکید کرد.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، بریکس را یک پیمان بین‌المللی اثرگذار در معادلات آینده توصیف کرد و گفت: طراحی علمی و فناورانه یکی از مهم‌ترین پیشران‌هایی است که می‌تواند قدرت جمعی بریکس را تقویت و مسیر همکاری‌های پایدار میان اعضا را هموار کند. بر این اساس، توسعه همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و فناورانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

روزبه، با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران میزبان هفتمین نشست این کارگروه است، افزود: سازمان توسعه همکاری‌های بین‌المللی معاونت علمی و مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، طی همکاری مشترک و ناظر به اهمیت هم افزایی و گفت‌وگوهای دانش‌محور و فناورانه، میزبانی این رویداد را برعهده دارند و خوشبختانه در نخستین روز نشست، شاهد حضور فعال، منسجم و برنامه‌محور نمایندگان کشورهای عضو بودیم.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، زیست‌بوم علم و فناوری ایران را دارای «مزیت‌های منحصر به‌فرد» دانست و تصریح کرد: ایران ظرفیت گسترده‌ای برای توسعه تعاملات بین‌المللی، اشتراک‌گذاری دانش و فناوری، همکاری در نهادسازی‌های علمی و مشارکت در کلان پروژه‌های پژوهشی دارد؛ ظرفیتی که امروز در این نشست با نشاط و اثرگذاری کامل ارائه شد.

وی ادامه داد: جلسات و رایزنی‌ها طی دو روز آینده در تهران ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود برنامه‌های مشترک و امتداد مسیر همکاری در حوزه‌های گوناگون علمی و فناورانه با کشورهای عضو بریکس تدوین شود. تلاش ما این است که بیشترین بهره‌برداری از این فرصت بین‌المللی و بیشترین تأثیرگذاری در مسیر همکاری‌های علمی آینده محقق شود.