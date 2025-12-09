زهرا فراهانی رئیس گروه همکاری با سازمانهای بینالمللی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در حاشیه نشست کارگروه زیرساخت های تحقیقاتی و پروژه های علمی بریکس در تهران در حال برگزاری است، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه این مرکز به عنوان نقطه تماس همکاریهای فناوری و نوآوری ایران با گروه بریکس فعالیت میکند، گفت: پس از حضور دکتر احدزاده رییس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در دوازدهمین نشست وزرای علوم و فناوری بریکس در سال گذشته، ایران میزبانی سه نشست بریکس را برعهده گرفت که نشست امروز، هفتمین نشست کارگروه زیرساختهای تحقیقاتی و کلان پروژههای علمی، یکی از آنهاست.
فراهانی تصریح کرد: تنها حوزهای که در ساختار بریکس سازماندهی مشخص و منظم دارد، علوم و فناوری است. کمیته راهبری علم، فناوری و نوآوری بریکس، ۱۳ کارگروه تخصصی زیرمجموعه خود دارد که یکی از مهمترین آنها کارگروه زیرساختهای تحقیقاتی و کلان پروژههای علمی است.
وی ادامه داد: این کارگروه که از سال ۲۰۱۵ تأسیس شده، با هدف تعریف همکاریها و تحقیقات مشترک کاربردی و عملیاتی، به حل چالشها و مشکلات جهانی، به ویژه در جنوب جهانی میپردازد.
رئیس گروه همکاری با سازمانهای بینالمللی همچنین خاطرنشان کرد: در روز نخست برگزاری نشست، حضور فعال و سازنده ۸ کشور عضو بریکس شامل چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، ایران و اندونزی قابل توجه بود.
به گزارش مهر، محورهای تمرکز این نشست در تهران پیرامون موضوعاتی چون توسعه همکاریهای مشترک تحقیقاتی میان کشورهای عضو بریکس، کمک به پیشبرد سازوکارهای تعریف و تأمین مالی پروژههای کلان علمی، ارتقای نقش زیرساختهای تحقیقاتی بهعنوان موتور نوآوری، توسعه پایدار و دیپلماسی علمی است.
اهداف کلیدی کارگروه زیرساخت های تحقیقاتی و پروژه های علمی بریکس شامل ارتقای همکاری در زیرساختهای تحقیقاتی در مقیاس بزرگ، حمایت از ابتکاراتی که به استفاده کارآمد، توسعه و مدیریت پروژههای کلان علمی و ایجاد محیطی پویا برای توسعه زیرساختهای تحقیقاتی در میان کشورهای بریکس می شود.
