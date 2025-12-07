  1. هنر
  2. تئاتر
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

معرفی گروه اجرایی «ماهی بلژیکی»

گروه اجرایی نمایش «ماهی بلژیکی» به کارگردانی آروند دشت‌آرای معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای این نمایش، «ماهی بلژیکی» تازه‌ترین نمایش آروند دشت‌آرای است که از ۲۳ آذر اجرای خود را در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر (باغ کتاب) آغاز می‌کند.

این نمایش با بازی کاظم سیاحی و طاهره هزاوه روی صحنه می‌رود و پیش‌فروش بلیت سه اجرای نخست آن (شامل روزهای یکشنبه ۲۳ و دوشنبه ۲۴ و سه‌شنبه ۲۵ آذر) از ساعت ۱۴ امروز، یکشنبه، ۱۶ آذر در سایت فیدیبو آغاز می‌شود.

«ماهی بلژیکی» نوشته لئونور کُنفینو است که با برگردان حمیدرضا امانپور قرایی و کارگردانی آروند دشت‌آرای اجرا می‌شود و در خلاصه داستان آن آمده است: «روایتی نامعمول از یک دیدار غافلگیرکننده.»

گروه اجرایی این نمایش به شرح زیر هستند:

نویسنده: لِئونُر کُنفینو، مترجم: حمیدرضا امان‌پور قرایی، طراح صحنه و کارگردان: آروند دشت‌آرای، دراماتورژ: مارین ‌ون ‌هولک، تهیه‌کننده: سید محمدتقی زاهدی، بازیگران: کاظم سیاحی، طاهره هزاوه، مدیر پروژه: مهتا کریمی، مدیر تولید: امین یزدانی‌نژاد، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: پریسا گودرزی، جانشین تهیه کننده: ایلیا شمس، آهنگساز و طراح صدا: ستاره نفیسی، طراح لباس: شایلان عشایری، طراحان نور: نیلوفر نقیب ساداتی، محمدرضا رحمتی، طراحان گرافیک: مهسا قلی‌نژاد، امید نعم‌الحبیب، ویدئو آرتیست و ساخت تیزر: مسعود علیمحمدی، میکس و مستر نهایی و تکنسین صدا: کاوه عابدین، عکاس و ادمین وب سایت: کیارش مسیبی، اجرای ویدئومپینگ و تجهیزات: خشایار نشوی، مدیرفیلمبرداری تیزر: مهرداد حمیدیان، مدیر صحنه: ابوذر کریمی، دستیاران طراح صحنه: پریسا مرادی، علی پویا قاسمی، دستیار طراح لباس: شیرین طیبی، گروه نور: آندیا اسلامی، یگانه نورائی، حجت حاج عبداللهی، عماد ابراهیمی، دستیاران ویدئومپینگ: ابوذر کاشفی، علیرضا کاشفی، شایان دبوری، محمد مهدی قشم‌پور، اجرای دکور: گروه اجرایی هفتاد، مدیر بازاریابی و تبلیغات/ کپی رایتر: رضا سعیدی، روابط عمومی: سارا حدادی، مشاور تبلیغات: صدف رضاپور، امور مالی: نسرین درفشی، امور حقوقی: نازنین ورزی.

این اثر نمایشی که تازه‌ترین کار کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی ویرگول است، از ۲۳ آذر هر شب ساعت ۱۹ در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر (باغ کتاب) روی صحنه می‌رود.

