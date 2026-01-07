اکران «رخ نیلو» با تغییر نام در سینماها آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز نمایش عمومی فیلم سینمایی «رخ نیلو» به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی سیدجلال اشکذری، تیزر رسمی این اثر منتشر شد.

«رخ نیلو» که پیش‌تر در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر تحت عنوان «ممنوع‌الخروجی» به نمایش درآمده بود، پس از تغییر نام، توسط موسسه پخش «شهر فرنگ» روی پرده رفت.

ساخت تیزر نیز برعهده روح‌اله موحدی و حسین‌رضا بیانوندی بوده است.

اشکذری که پیش از این با ساخته‌هایی چون «خانه‌ای کنار ابرها» و «دلبری» در سینما شناخته شده بود، در این فیلم با تمرکز بر تعارضات رفتاری، درامی را بر پایه تلاقی رفاقت و استیصال نسل جوان در بستر یک سفر جاده‌ای روایت می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «نیلوفر ما رو با برنامه‌ریزی کشونده به این سفر، ته این سفر فقط دردسره …»؛ این اثر نگاهی صریح به چالش‌های پیش‌بینی‌نشده در روابط و گره‌های ناخواسته نسل امروز دارد که در مسیر یک برنامه‌ریزی حساب‌شده، رفاقت‌ها را در بن‌بستِ یک جاده محک می‌زند.

سجاد بابایی، نیلوفر کوخانی، ساقی حاجی‌پور، نگار نیکدل، روح‌الله زمانی، امین پابرجا با حضور روشنک گرامی و سام درخشانی بازیگران این فیلم هستند.

همچنین عوامل فیلم سینمایی «رخ نیلو» عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: سیدجلال اشکذری، مدیرپروژه و سرمایه‌گذار: سیدابوالفضل یزدی، مدیران تولید: امین پابرجا و علی نوابی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مجری طرح و انتخاب بازیگر: علی مردانه، مدیر صدابرداری: طاهر پیشوایی، طراح گریم: مرتضی کهزادی، مدیر تدارکات: امیر پارسا و سعید محبوبی، طراح صحنه: محسن خدابخش، طراح لباس: فاطمه صفری، مشاور تولید: پرویز کاظم‌لو، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: جواد گنجی، منشی صحنه: مژگان تمجیدی، صداگذار: مهرداد جلوخانی، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، ویژوال: علی سجادی، دستیار تهیه: ماشاالله محمدیان و شیرین شادی، روابط عمومی: زهرا کاظمی، عکاس: مهدی دلخواسته.