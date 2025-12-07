فعالیت سامانه بارشی جدید از امروز؛ هشدار بارش برف و باران در ۲۰ استان

فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) در استان‌های کرمان، شمال هرمزگان و شمال سیستان و بلوچستان بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد.

کاهش دمای ۳ تا ۴ درجه‌ای در نیمه غربی کشور

وی افزود: امروز یک سامانه بارشی نسبتاً فعال از سمت شمال غرب وارد کشور می‌شود و بارش‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، کردستان، شمال ایلام و غرب گیلان آغاز خواهد شد. این سامانه بارشی ماهیت گرم ندارد و عمدتاً در نیمه غربی کشور کاهش دما بین سه تا چهار درجه رخ خواهد داد.

گودرزی با بیان اینکه فعالیت این سامانه در ارتفاعات این مناطق به‌صورت بارش برف و وزش باد مورد انتظار است، گفت: از فردا (دوشنبه، ۱۷ آذر) با تشدید فعالیت این سامانه بارشی در شمال غرب و غرب کشور، گستره بارش‌ها در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، غرب سواحل دریای خزر و ارتفاعات رشته‌کوه البرز پیش‌بینی می‌شود. همچنین برخی مناطق دامنه‌های جنوبی البرز شامل قزوین، البرز و تهران نیز تحت‌تأثیر بارش‌ها قرار می‌گیرند.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به کاهش محسوس دما از فردا تصریح کرد: علاوه بر بارش‌های نیمه غربی کشور، افت دما و بارش برف در ارتفاعات و برخی مناطق مرکزی و شمالی پیش‌بینی می‌شود. همچنین بارش‌ها در روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) نیز ادامه دارد و از روز چهارشنبه (۱۹ آذر) بار دیگر در نیمه غربی کشور بارش‌ها تشدید می‌شود و گستره بیشتری از استان‌ها را در بر می‌گیرد.

صدور هشدار نارنجی برای ۲۰ استان

وی از صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد و ادامه داد: از روز دوشنبه (۱۷ آذر) تا روز چهارشنبه (۱۹ آذر) بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

گودرزی یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، این سامانه در روز دوشنبه (۱۷ آذر) این شرایط در جنوب استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، غرب قزوین و ارتفاعات استان‌های تهران و البرز، روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) در نیمه جنوبی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان، لرستان و ارتفاعات چهارمحال و بختیاری و روز چهارشنبه (۱۹ آذر) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، زنجان، ارتفاعات استان‌های تهران و البرز، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و غرب اصفهان دور از انتظار نیست.

تهران از دوشنبه بارانی می‌شود؛ کاهش تدریجی آلودگی هوا

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا نیز گفت: تا ظهر امروز در شهرهای پرجمعیت و صنعتی همچون تهران، کرج، اصفهان و مشهد پایداری جوی و کاهش کیفیت هوا ادامه دارد، اما با ورود سامانه بارشی، به‌تدریج از میزان آلودگی کاسته می‌شود.

گودرزی افزود: امروز در تهران نیز غبار محلی وجود دارد، اما از فردا با افزایش بارش و وزش باد، وضعیت جوی پایتخت بهبود می‌یابد. همچنین برای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز بارندگی در تهران ادامه خواهد داشت.

تشدید بارش‌ها در نیمه غربی و ورود سامانه‌های جدید در روزهای آینده

این کارشناس سازمان هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز فعالیت سامانه فعلی، امکان ورود سامانه‌های بارشی بعدی نیز وجود دارد. امروز دمای تهران حدود ۱۵ درجه است و پیش‌بینی می‌شود تا چهارشنبه هفته آینده چند درجه کاهش یابد.