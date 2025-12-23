به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل در نشست با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل با تشریح اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده کشور، خدمت در این حوزه را یک توفیق بزرگ دانست و بر لزوم توجه ویژه به امر مدرسه‌سازی تأکید کرد.



وی ضمن قدردانی از مشارکت خیرین در نهضت مدرسه‌سازی، اهتمام ویژه و همکاری مضاعف مسئولان دستگاه‌های اجرایی را در توسعه فضاهای آموزشی ضروری دانست.



مقام عالی قضائی استان با استقبال از طرح‌ها و پروژه‌های مدرسه‌سازی در استان، اظهار کرد: دستگاه قضائی استان به شیوه‌های مختلف از جمله صدور احکام جایگزین حبس در جهت تجهیز مدارس و همچنین مشارکت در احداث فضاهای آموزشی، همواره از این حوزه حمایت‌های لازم قانونی را داشته داست



رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مولدسازی، آن را فرصت مناسبی برای توسعه و پیشرفت استان عنوان کرد و افزود: دستگاه قضائی استان از پیشگامان اجرای مولدسازی بوده و اجرای آن از سوی تمامی دستگاه‌ها ظرفیت عظیم در راستای توسعه زیرساخت‌های عمومی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم در استان را فراهم می‌آورد.



در ادامه این دیدار، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با ارائه گزارشی از وضعیت سرانه فضای آموزشی و دانش‌آموزی، از حمایت‌های قانونی و همراهی دستگاه قضائی استان در پیشبرد طرح‌های مدرسه‌سازی قدردانی کرد.