جلیلی ایرانی:جهاد علمی راهبرد اصلی برای مقابله با سلطه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، عارف جلیلی ایرانی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، روز یکشنبه در آئین روز دانشجو در این دانشگاه، با پاسداشت سالروز شهادت سه دانشجو در برابر دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۲ اظهار کرد: بر اساس تأکید مقام معظم رهبری، دانشجویان با آن اقدام خود ثابت کردند که مخالف نیکسون و در حقیقت مخالف آمریکا و ضد سلطهگری هستند؛ افتخار بزرگی است که در مسیر جهاد علمی، شهید تقدیم کردهایم و دانشگاهیان از آن دوران تا کنون شهدای بسیاری به جامعه اهدا نمودهاند.
وی با تأکید بر جهاد علمی و حرکت در مسیر دانش و فناوری افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودهاند، جهاد گونههای متعددی دارد که یکی از آنها جهاد علمی است و چنان اهمیتی دارد که در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخلاف این پندار که فقط نظامیان درگیر میشوند، دانشمندان ما به ناحق آماج تهاجم قرار گرفتند؛ چرا که حرکت علمی شکلگرفته در کشور، بسیار منسجم، اصولی و برنامهمحور است و دشمن از آن هراس دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با اشاره به اینکه آرامش کنونی مرهون خون شهداست، تصریح کرد: جهاد علمی از این رو اهمیت دارد که حرکتی که در دانشگاه شروع میشود، باید در نهایت سود آن به آحاد مردم برسد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، همراه با اخلاص، نیت الهی، عمل و خردورزی باشد تا نتیجه آن گشایشبخش مشکلات مردم شود.
عارف جلیلی ایرانی ادامه داد: نیازمند جهاد تبیین هستیم تا بتوانیم امیدآفرینی را در دانشگاهها و جامعه گسترش دهیم.
وی افزود: حرکتی که از سال ۱۳۶۳ در زمینه جهاد علمی آغاز شد، امروز به ثمر نشسته و این مایه مباهات است که دانشآموختهای داریم که در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارد یا استادی در جمع دو درصد دانشمندان تراز اول جهان جای گرفته است و این مسیر باید تداوم یابد.
اردبیل_ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در مراسم روز دانشجو با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو، جهاد علمی را راهبرد اصلی برای مقابله با سلطه دشمن و گشایش مشکلات مردم دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، عارف جلیلی ایرانی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، روز یکشنبه در آئین روز دانشجو در این دانشگاه، با پاسداشت سالروز شهادت سه دانشجو در برابر دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۲ اظهار کرد: بر اساس تأکید مقام معظم رهبری، دانشجویان با آن اقدام خود ثابت کردند که مخالف نیکسون و در حقیقت مخالف آمریکا و ضد سلطهگری هستند؛ افتخار بزرگی است که در مسیر جهاد علمی، شهید تقدیم کردهایم و دانشگاهیان از آن دوران تا کنون شهدای بسیاری به جامعه اهدا نمودهاند.
نظر شما