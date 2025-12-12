تحلیف ۲۱۹ کارآموز وکالت در اردبیل همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد واعظی لرد معاون منابع انسانی دادگستری استان درمراسم تحلیف ۲۱۹ نفر از کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اردبیل ضمن تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، این مناسبتها را «ایامی سرشار از معنویت و الهامبخش مسئولیتپذیری اجتماعی» دانست و آن را به فال نیک برای ورود نسل جدید وکلای استان عنوان کرد.
معاون قضائی رئیس کل وکلا را قشر برجسته و فرهیخته جامعه خواند و گفت: وکیل آرمانی در اندیشه بسط عدالت در جامعه است و وظیفهای سنگین بر دوش دارد.
وی با اشاره به رسمیت یافتن کانون وکلا در ایران از سال ۱۳۰۹ افزود: این سابقه تاریخی، جایگاه وکالت را در کشور ریشهدار و مسئولیتپذیر کرده است.
معاون قضائی مقام عالی قضائی استان مهمترین الزامات حرفه وکالت را صداقت، امانتداری، قانونمندی و عدالتگرایی برشمرد و تأکید کرد:
وکلا باید در تمامی مراحل رسیدگی به پروندهها، رفتار حرفهای و مبتنی بر اصول اخلاقی و قانونی داشته باشند؛ چرا که اعتماد عمومی به عدالت، در گرو رفتار صحیح وکیل است.
این مراسم با ادای سوگندنامه توسط کارآموزان وکالت و همراهی مسئولان قضائی استان پایان یافت.
اردبیل_ مراسم تحلیف ۲۱۹ نفر از کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اردبیل، در سالن شهدای مدافع حرم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد واعظی لرد معاون منابع انسانی دادگستری استان درمراسم تحلیف ۲۱۹ نفر از کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اردبیل ضمن تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، این مناسبتها را «ایامی سرشار از معنویت و الهامبخش مسئولیتپذیری اجتماعی» دانست و آن را به فال نیک برای ورود نسل جدید وکلای استان عنوان کرد.
نظر شما