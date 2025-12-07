  1. دانشگاه و فناوری
عرضه عینک واقعیت ترکیبی متا به ۲۰۲۷ موکول شد

براساس گزارشی جدید رونمایی عینک واقعیت ترکیبی آینده متا تا نیمه نخست ۲۰۲۷ میلادی به تعویق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، براساس یادداشت داخلی ماهر صبا معاون بخش رئالیتی لبز متا، این پروژه شرکت که نام رمز آن فونیکس است، قرار نیست در ۲۰۲۶ میلادی رونمایی شود.

مدیران ارشد متا در یادداشتی جداگانه توضیح دادند دلیل این تأخیر ارائه یک تجربه معتبرتر و بهتر برای کاربران است. همچنین نشریه BI در گزارشی به یادداشتی از گابریل اول و رایان کرنز از متا اشاره کرده است. در این یادداشت ذکر شده بازه جدید تعیین شده برای ارائه دستگاه به شرکت متا فرصت بیشتری می‌دهد تا کارش را به درستی انجام دهد.

متا هنوز جزئیات زیادی از پروژه فونیکس را به‌طور عمومی منتشر نکرده اما قبلاً وب‌سایت اینفورمیشن گزارش داده بود این دستگاه دارای طراحی شبیه عینک ایمنی است و از یک منبع تغذیه خارجی استفاده می‌کند، مانند اپل ویژن پرو که با یک باتری جداگانه فعال می‌شود.

صبا در یادداشتش ذکر کرده متا همچنان مشغول کار روی نسخه محدود از یک گجت پوشیدنی با نام رمز مالیبو ۲ است.

