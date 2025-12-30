به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام در حالی انجام میشود که غول فناوری آمریکایی سعی دارد تلاشهایش برای یکپارچه سازی هوش مصنوعی پیشرفته در سراسر پلتفرم هایش را تسریع کند.
شرایط مالی این معامله با مأنوس هنوز فاش نشده اما به گفته یک منبع آگاه، ارزش این معامله برای مأنوس که مقر آن در سنگاپور قرار دارد، بین دو تا سه میلیارد دلار است. مأنوس که پیش از این «دیپ سیک آینده» چین لقب گرفته بود، پس از آنکه سال گذشته مدعی شد نخستین عامل هوش مصنوعی عمومی جهان را ساخته که قادر به تصمیم گیری و انجام فعالیتها به طور خودکار و با دستورات کمتری نسبت به چت بات های هوش مصنوعی است، مشهور شد.
دولت چین از آن زمان تاکنون به این شرکت که مدعی است عملکرد عاملهای هوش مصنوعی آن از عاملهای دیپ ریسرچ شرکت اوپن ای آی بهتر است، علاقه نشان داده است. این شرکت همچنین برای توسعه مدلهای هوش مصنوعی علی بابا همکاری استراتژیکی با این شرکت دارد.
متا تصمیم دارد سرویسهای مأنوس را راهبری کند و بفروشد و آنها را در محصولات تجاری و مصرفی خود از جمله متا ای آی یکپارچه کند.
شرکتهای بزرگی مانند متا مشغول افزایش سرمایه گذاری خود در هوش مصنوعی از طریق خرید استراتژیک شرکتها و استخدام نیروهای مستعد هستند.
