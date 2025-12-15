  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

آیت‌الله محامی: بازسازی فرهنگ کار در سیستان و بلوچستان ضروری است

آیت‌الله محامی: بازسازی فرهنگ کار در سیستان و بلوچستان ضروری است

زاهدان - نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: مردم و مسئولان باید برای اصلاح فرهنگ کار تلاش کنند.

دریافت 18 MB
کد خبر 6689713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها