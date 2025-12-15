https://mehrnews.com/x39SdM ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸ کد خبر 6689713 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸ آیتالله محامی: بازسازی فرهنگ کار در سیستان و بلوچستان ضروری است زاهدان - نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: مردم و مسئولان باید برای اصلاح فرهنگ کار تلاش کنند. دریافت 18 MB کد خبر 6689713 کپی شد مطالب مرتبط آیت الله محامی: دانشگاه ها باید پاسخگوی مطالبات دانشجویان باشند آیت الله محامی: اطلاعرسانی درست به مردم اعتماد ومشارکت را بالا می برد آیت الله محامی: جهاد تبیین ضرورتی اجتناب ناپذیر است آیت الله محامی: حوزه و دانشگاه دو بال پرواز برای پیشرفت تمدنی کشور اند آیت الله محامی: دانشجو موتور پیشرفت و بی توجهی به آن زیان بار است آیت الله محامی به برخورد با شبکههای مافیایی قاچاق سوخت تاکید کرد پاسخ آیت الله محامی به سوال یک دانشجو در خصوص تیراندازی به سوختبرها برچسبها اشتغال جوانان کسب و کار مصطفی محامی
