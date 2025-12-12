به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی، نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان با گرامیداشت یاد شهدای اخیر استان، شهادت آنان را «فوز عظیم» و نشانه انتخاب الهی دانست و گفت: این شهدا با جانفشانی خود راهی را پیمودند که نزد پروردگار به زندگی جاودانه رسیدهاند. حضور پیکر یکی از شهدای چهارگانه در مصلی را مایه افتخار دانست و برای خانوادههای آنان طلب صبر و اجر کرد.
امام جمعه زاهدان با تأکید بر اینکه کشور درگیر جنگی ترکیبی و پیچیده است، اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی با حمایت آمریکا، اسرائیل و گروهکهای تروریستی تلاش میکنند استان را ناامن کنند و با گروگانگیری، حمله به نیروهای امنیتی و تخریب زیرساختها، روند توسعه را متوقف سازند و هدف اصلی این جریانها ضربهزدن به مردم و ایجاد یأس و بیثباتی است.
نماینده ولیفقیه با اشاره به وضعیت آنسوی مرزها، این تحرکات را «جنگ احزاب» توصیف کرد و افزود: مجموعهای از دشمنان با هدایت سرویسهای جاسوسی بیگانه در تلاشاند امنیت استان را مخدوش کنند، اما به لطف رهبری حکیمانه، تلاش نیروهای نظامی و امنیتی و همراهی مردم، تاکنون موفق نشدهاند به اهداف خود برسند.
آیتالله محامی از مسئولان امنیتی خواست با تدابیر دقیق، میزان آسیبها را کاهش دهند و قدرت بازدارندگی را افزایش دهند.
وی همچنین از اقشار مختلف مردم، علما، نخبگان و صاحبان تریبون خواست موضعی شفاف و صریح در محکومیت اقدامات تروریستی داشته باشند و اجازه ندهند دشمن با شعارهای فریبنده، خود را مدافع مردم معرفی کند.
امام جمعه زاهدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز وحدت حوزه و دانشگاه، این دو مجموعه را «بالهای پرواز جامعه» دانست و تأکید کرد: پیشرفت کشور بدون همکاری علمی، فرهنگی و اخلاقی این دو نهاد ممکن نیست.
وی با وجود اقدامات انجامشده، فاصله موجود تا تحقق کامل این وحدت را قابل توجه دانست و خواستار توجه جدیتر حوزویان و دانشگاهیان شد.
