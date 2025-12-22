به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همزمان با آغاز سیامین سال فعالیت پستبانک ایران و با حضور غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ؛۷۳ طرح و پروژه این بانک در حوزههای بانکی، عمرانی، تولیدی و خدماتی با سرمایهگذاری بیش از ۷ هزار و ۹۰۳ میلیارد ریال در ۲۲ استان کشور به بهرهبرداری رسید.
آئین نکوداشت آغاز سیامین سال فعالیت پستبانک ایران، صبح امروز (دوشنبه اول دیماه ۱۴۰۴) بهصورت حضوری و ویدئوکنفرانسی در سالن شهید قندی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمید بنائیان، مدیرعامل پستبانک ایران؛ امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ اعضای هیأتمدیره، مدیران ستادی، کارکنان و جمعی از بازنشستگان بانک همراه بود، از ۷۳ طرح و پروژه پستبانک ایران در سراسر کشور بهرهبرداری شد.
پروژههای افتتاحشده شامل ۱۳ طرح عمرانی، تولیدی، صنعتی و خدماتی، ۴۲ باجه بانکی روستایی و ۱۸ شعبه بانکی است که با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۷ هزار و ۹۰۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند. اجرای این طرحها زمینه ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۸۲ نفر را فراهم کرده است.
این پروژهها در استانهای اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، تهران (مناطق غرب و شرق)، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، مرکزی، همدان، هرمزگان و یزد به بهرهبرداری رسید.
افتتاح نمادین پروژهها بهصورت ویدئوکنفرانسی
در جریان این مراسم، داود قزلباش، مدیر امور استانها و بازاریابی پستبانک ایران؛ گزارشی از وضعیت منابع، مصارف، تسهیلات و مطالبات بانک در استانها ارائه داد و با برقراری ارتباط ویدئوکنفرانسی، شعبه جدید عباسآباد در استان مازندران، باقرشهر در منطقه غرب تهران و باجههای بانکی روستای علیصدر در استان همدان و روستای بنهکریم در استان خوزستان بهصورت نمادین افتتاح شد.
دستور بهرهبرداری از این پروژهها به نیابت از ۷۳ طرح و پروژه کشور توسط حمید بنائیان، مدیرعامل پستبانک ایران؛ صادر شد.
توسعه زیرساختهای ارتباطی و بانکداری نوین
در ادامه، بهروز جعفرخانی، معاون اعتباری و بینالملل پستبانک ایران؛ گزارش عملکرد حوزه اعتباری بانک را ارائه کرد و همزمان با حضور مدیرعامل شرکت آسیاتک، مدیر ادارهکل تأمین طرحهای نوآورانه و مدیر شعب پستبانک منطقه شرق تهران، ارتباط ویدئوکنفرانسی با یک واحد تولیدی برای استقرار و راهاندازی شبکه فیبرنوری منازل و کسبوکارها (FTTH) برقرار شد.
نظر شما