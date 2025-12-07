حق شناس: ۱۶ آذر نماد ایستادگی دانشجویان در برابر سلطه بیگانگان است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اظهار کرد: دانشجویان همواره پیشتاز فهم و تحلیل وقایع ملی بوده‌اند و حرکت دانشجویی ۱۶ آذر نقطه عطفی در تاریخ بیداری ملت ایران و مقاومت در برابر سلطه خارجی به شمار می‌رود.

استاندار گیلان با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد و شهادت سه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران، افزود: شریعت رضوی، بزرگ‌نیا و قندچی به‌عنوان پیشگامان اعتراض دانشجویی، جان خود را فدای استقلال ملت کردند؛ در حالی‌که تنها سه ماه پس از دخالت آمریکا در سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق، معاون رئیس‌جمهور این کشور برای دریافت دکترای افتخاری راهی دانشگاه تهران شد.

وی لزوم عبرت‌آموزی از تجربه‌های تاریخی را ضروری دانست و گفت: از کودتای نوژه تا جنگ تحمیلی، ساقط شدن هواپیمای مسافربری و دیگر رفتارهای خصمانه، همگی بیانگر استمرار رویکرد سلطه‌جویانه آمریکا علیه ایران است و هوشیاری نسل جوان به‌ویژه دانشجویان اهمیتی دوچندان دارد.

حق‌شناس با اشاره به نقش علم و فناوری در اقتصاد جهانی تصریح کرد: آمریکا با جذب بخش بزرگی از تولیدات علمی جهان و تبدیل آن به فناوری‌های پیشرفته، نفوذ خود را توسعه می‌دهد؛ اما ایران با وجود منابع غنی طبیعی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت بالایی برای مواجهه هوشمندانه با سلطه خارجی دارد.

وی تاریخ ایران اسلامی را سرشار از افتخار دانست و گفت: از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، دانشجویان و زنان در صف نخست دفاع از استقلال و عزت ملت بوده‌اند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی امروز می‌تواند جایگاه تمدنی ایران را بیش از پیش تقویت کند.

استاندار گیلان با تأکید بر نقش دانشجویان در تحقق توسعه پایدار افزود: آگاهی تاریخی، تلاش علمی و مشارکت اجتماعی دانشجویان، زمینه‌ساز پیشرفت کشور و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی است.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین، بیان کرد: اینترنت و فناوری اطلاعات فرصت بزرگی برای شکوفایی استعدادها فراهم کرده و محدود کردن آن می‌تواند مانع رشد نخبگان شود؛ به‌ویژه اینکه در رشت دانشجویانی فعال هستند که با طراحی بسته‌های نرم‌افزاری به بازارهای جهانی متصل شده‌اند.

حق‌شناس در ادامه گزارشی از روند اجرای پروژه‌های آموزشی و درمانی ارائه کرد و گفت: ساختمان جدید دانشکده پزشکی شمال کشور با ۳۷ هزار متر مربع فضا و ۲۴۷ هزار متر مربع فضای آموزشی و عملی در حال تکمیل است و تا پایان سال ۵۰ پروژه در حوزه جراحی، ICU، CCU و بخش‌های عملیاتی به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار گیلان هدف این طرح‌ها را ایجاد محیط استاندارد برای آموزش عملی دانشجویان پزشکی عنوان کرد و افزود: فراهم‌سازی شرایط برابر و دسترسی مناسب به امکانات آموزشی برای همه دانشجویان از اولویت‌های دولت است.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، با حضور استاندار از جمعی از دانشجویان نمونه و دانشجویان مادر دانشگاه علوم پزشکی گیلان تجلیل شد.