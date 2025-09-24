استاندار گیلان: مذاکره فقط در شرایط برابر نتیجه‌ بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری سیمای مرکز گیلان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس با تاکید بر اینکه مذاکره زمانی موفق است که بر پایه شرایط برابر انجام شود، گفت: اگر ایران در همان ساعات ابتدایی دفاع نمی‌کرد، دشمن تصور می‌کرد می‌تواند بدون مقاومت پیشروی کند.

حق‌شناس با اشاره به آغاز دفاع ملت ایران از ساعات ابتدایی جنگ افزود: اگر ایران در همان ساعات ابتدایی دفاع نمی‌کرد، دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند بدون مقاومت پیشروی کنند، اما ایستادگی ملت ایران نشان داد که دفاع در برابر زور و سلطه یک ضرورت تاریخی است.

وی با اشاره به اقدامات قدرت‌های مدعی صلح به ویژه آمریکا گفت: آمریکا نمونه بارز زورگویی است که در طول تاریخ با مداخلات آشکار و پنهان خود، از جمله کودتای ۲۸ مرداد، منافع خود را در کشورهای مختلف دنبال کرده است.

استاندار گیلان درباره روند مذاکرات هسته‌ای نیز خاطرنشان کرد: آمریکا خودش از برجام خارج شد و در حین مذاکرات نیز این کشور بود که میز مذاکره را ترک کرد و کشورمان را بمباران کرد؛ طبیعی است که در چنین شرایطی مقابله با منطق زور و اسلحه شکل می‌گیرد.

وی افزود: حتی اگر پای میز مذاکره بنشینیم، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد مگر اینکه خواسته‌های یک‌طرفه آنها پذیرفته شود.

حق‌شناس با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور گفت: آنچه برای خود نمی‌پسندید، برای دیگران هم نپسندید.

وی تصریح کرد: ایران حق دارد از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند شود، چرا که اگر غنی‌سازی نکنیم، غرب حتی اجازه استفاده از نیروگاه‌ها و تجهیزات هسته‌ای برای مصارف پزشکی و دارویی را نخواهد داد.

استاندار گیلان تصریح کرد: رژیم غاصب صهیونیستی تنها به منافع خود می‌اندیشد؛ حاضر است غزه را زیر باران بمب ببرد، روزانه ده‌ها بی‌گناه را به شهادت برساند و همه این‌ها را در برابر چشم جهانیان انجام دهد.

وی ادامه داد: این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها در گزارش‌های رسمی خود اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است با این وجود، فشارها و نگاه تبعیض‌آمیز قدرت‌های جهانی همچنان ادامه دارد.

حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت هیچ محدودیتی برای استان‌های مرزی در توسعه روابط تجاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای همجوار قائل نیست و این موضوع یک فرصت مهم برای گیلان به شمار می‌رود.

وی گفت: ایران پیش از انقلاب تنها عضو اکو بود اما پس از انقلاب، در دولت‌های اخیر به سازمان همکاری شانگهای و بریکس نیز پیوست تا از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای عضو بهره‌مند شود.

حق شناس ادامه داد: در اجلاس اخیر بریکس با موضوع «کاربرد هوش مصنوعی در شهرها» که با حضور ۳۵ کشور برگزار شد، از ایران تنها بنده شرکت کردم و در آنجا درباره پسروی آب دریای خزر و اثرات آن بر کشورهای ساحلی سخنرانی داشتم.

پسروی آب خزر سرنوشت مشترک کشورهای حاشیه‌ای است

وی با بیان اینکه پسروی آب خزر سرنوشت مشترک کشورهای حاشیه‌ای است، ادامه داد: هرچند ایران کمترین آسیب را متحمل می‌شود، اما بنادر کشورهای همسایه دچار مشکل می‌شوند و این موضوع مستقیماً بر تجارت دریایی ما اثر می‌گذارد.

حق شناس گفت: در اجلاسیه بریکس پیشنهاد دادیم کشورهای عضو بریکس از ظرفیت‌های فناورانه خود مانند داده‌های ماهواره‌ای هند، تجربیات برزیل در جنگل‌های آمازون و توان علمی روسیه، چین و آفریقای جنوبی استفاده کرده و این اطلاعات را در اختیار کشورهای حاشیه خزر بگذارند تا به یک مدل مشترک برای مدیریت پسروی آب برسیم.

‌