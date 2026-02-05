به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح پست ۶۳/۲۰ کیلوولت دودانگه در شهر فریم با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان، پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد.

این پروژه با هدف افزایش پایداری شبکه برق و پاسخ‌گویی به نیازهای رو به رشد منطقه به بهره‌برداری رسید.همچنین پروژه‌های تجمیع سردهنه و احداث سدهای انحرافی درویش، سیاهدشت و چلوات در روستای شلدره دودانگه، با اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

این طرح‌ها با هدف ساماندهی منابع آب، کاهش هدررفت، افزایش بهره‌وری کشاورزی و حمایت از بهره‌برداران پایین‌دست اجرا شده‌اند. همچنین در ادامه برنامه‌های دهه فجر، مخزن آب کرچا نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

محمدعلی نوبخت فرماندار ساری در این مراسم گفت: این پروژه زیرساختی در حوزه تأمین آب شرب، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شبکه توزیع، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای سطح زندگی روستاییان منطقه ایفا می‌کند.

ی اجرای این پروژه‌ها را گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و پاسخ به مطالبات مردم منطقه دودانگه عنوان کرد.بیش از ۲۰۰ پروژه دهه فجر در ساری افتتاح می شود.