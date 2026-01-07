مرادی: یک میلیون تن کالا از مرزهای گیلان ترانزیت شد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت بخش حملونقل بینالمللی استان طی ۹ ماهه سال جاری پرداخت و با اشاره به عملکرد حوزه واردات گفت: طی این مدت، ۱۱۰ هزار و ۳۱۹ تن کالا توسط ناوگان حملونقل جادهای وارد کشور شده که تمامی این میزان از مرز آستارا انجام گرفته است.
مرادی در تشریح عملکرد حوزه صادرات افزود: ۹۴۹ هزار و ۴۵۱ تن کالا از طریق مرزهای جادهای استان و عمدتاً از مرز آستارا صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.
وی یادآور شد: میوه، ترهبار و انواع کاشی از جمله مهمترین اقلام صادراتی استان در این مدت بودهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان همچنین به عملکرد ترانزیت استان اشاره کرد و گفت: در مجموع یک میلیون و ۱۵ هزار و ۹۳۴ تن کالا از مرزهای آستارا و انزلی ترانزیت شده است که از این میزان، ۷۷۸ هزار و ۹۷۸ تن به ترانزیت ورودی اختصاص داشته و نسبت به سال گذشته با رشد ۳ درصدی همراه بوده است.
وی ادامه داد: همچنین ۲۳۶ هزار و ۹۵۶ تن کالا بهعنوان ترانزیت خروجی از مرزهای استان خارج شده که تمامی آن از مرز آستارا بوده است.
