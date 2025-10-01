مرادی: بیش از ۵۶۲ هزار تُن کالا از مرزهای گیلان ترانزیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: ۵۶۲ هزار و ۵۹۲ تُن کالا از مرزهای این استان طی ۶ ماهه نخست امسال ترانزیت شده است.

مرادی افزود: از این میزان ۴۹۲ هزار و ۲۶ تُن از مرز آستارا و ۷۰ هزار و ۵۶۶ تُن از مرز انزلی ترانزیت شده است.

وی ادامه داد: طی این مدت ۳۹۳ هزار و ۹۷۰ تُن کالای ترانزیتی از مرزهای استان وارد و ۱۶۸ هزار و ۶۲۲ تُن کالا از استان خارج گردیده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان افزود: در این مدت ۵۶ هزار و۶۸۸ تن کالا از مرز آستارا وارد کشور گردیده و همچنین بالغ بر ۶۳۴ هزار تن کالا از این مرز صادر گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

مرادی، عمده کالاهای صادراتی از مرز آستارا را طی ۶ ماه گذشته انواع میوه وتره بار و انواع کاشی عنوان کرد.

