به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری اظهار کرد: راهداری از ابتدای انقلاب تاکنون دارای نقش و جایگاهی مؤثر بوده است.

وی گفت: طی جنگ تحمیلی، پخش ارزاق عمومی مردم با فرمان تاریخی امام رقم خورد و رانندگان توانستند آن را به سراسر کشور منتقل کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان تصریح کرد: در جنگ دوازده روزه اخیر نیز هدف دشمن همراه‌سازی اقشار مردم با خود بود اما رانندگان در این مدت کوتاه به سمت بنادر حرکت کردند تا کالاهای اساسی مردم را منتقل کنند و نقشه دشمن را خنثی و ثابت کردند علی‌رغم تمام مشکلات پای کار هستند.

مرادی افزود: استان گیلان دارای ۱۶۷ شرکت و مؤسسه حمل و نقل کالا، ۱۴۲ شرکت حمل و نقل مسافر، ۱۰ شرکت حمل و نقل بین‌المللی کالا، یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی مسافر و ۲۴۰ نمایندگی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا است.

وی به تعدد ۹ هزار و ۸۶۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی در استان اشاره و عنوان کرد: ۱۲ هزار و ۲۴۰ راننده فعال در بخش حمل و نقل عمومی داریم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون ۷ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۳۴ تن کالا از استان و ۲ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۲۱۶ نفر مسافر توسط ۳۷۹ هزار و ۹۸۱ دستگاه منتقل شده است.

مرادی گفت: طی ۸ ماه سال جاری در مرز آستارا ۹۳ هزار و ۵۳۴ تن کالا در بخش واردات و ۸۳۴ هزار و ۹۹۶ تن در بخش صادرات با ۲ درصد رشد تبادل شده است.

وی به ارائه آمار در حوزه ترانزیت کالا پرداخت و افزود: ۸۵۰ هزار و ۶۸۹ تن کالا از استان ترانزیت شده است که از این مقدار ۷۲۵ هزار و ۷۳۱ تن از مرز آستارا و ۱۲۴ هزار و ۹۵۸ تن از بندرانزلی ترانزیت شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان تصریح کرد: بیش از ۳۳ میلیون تردد بین استانی کل وسایل نقلیه تا پایان آبان سال جاری بوده است و ۳ درصد افزایش تردد بین استانی نسبت به سال گذشته در آبان سال جاری داشته‌ایم.

مرادی با اشاره به وضعیت نگهداری راه‌ها بیان کرد: روکش ۲۴ کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی حوزه استان گیلان با اعتبار بالغ بر ۹۶ میلیارد تومان در سال جاری، اجرای ۴۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱/۵۱۰/۹۴۴ میلیارد ریال که از این تعداد ۱۴ پروژه در دست اجرا و ۱۰ پروژه به اتمام رسیده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۱۴۱ سامانه اطلاعات راه‌ها است که برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها همواره در دسترس مردم است.