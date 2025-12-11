رژه خودروهای لوکس در شمال تهران و اخلال در ترافیک معابر+ فیلم

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ مهسا حیدری: این روزها برخی معابر شمال تهران با پدیدهای رو به گسترش مواجه شدهاست؛ تبدیلشدن خیابانهای محدودههای لوکسنشین به صحنه نمایش خودروهای گرانقیمت.
برخی مالکان خودروهای وارداتی لوکس و گذر موقت با حرکتهای گروهی و سرعت بسیار کم و یا توقف مقطعی، خیابان را به محل تولید محتوا برای شبکههای اجتماعی بدل کردهاند؛ در حالیکه فرد یا گروهی در حاشیه خیابان از این خودروها فیلمبرداری میکنند.
این رفتار که ظاهری نمایشی دارد، در عمل موجب اختلال قابل توجه در عبور و مرور شهروندان شده است. حرکت آهسته، توقفهای ناگهانی، سد معبر عمدی و ازدحام افراد برای تصویربرداری، باعث کاهش محسوس سرعت جریان ترافیک و نارضایتی ساکنان و رانندگان شده است. برخی خودروهای همراه نیز با بستن مسیر، شرایط ضبط تصاویر را فراهم میکنند که خود مصداق تخلف ترافیکی است.
پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که این الگوی خودنمایی در ماههای اخیر در خیابانهای فرشته و دیگر معابر شمال تهران شدت یافته و مسیرهای پرتردد را به نوعی رژه خودروهای لوکس تبدیل کرده است.
توقفهای غیرمجاز، حرکت کاروانی خودروها برای فیلمبرداری، مسدودکردن مسیر توسط همراهان و ایجاد اخلال در جریان ترافیک، همگی در زمره تخلفات روشن ترافیکی قرار میگیرد و نیازمند برخورد بازدارنده است.
در چنین شرایطی باید توجه داشت که معابر محل نمایش و خودنمایی نیست. ممکن است در همین ترافیک و همین خیابان، خودرویی در حال انتقال بیمار به مطب یا مرکز درمانی باشد که باید سر ساعت مشخصی برسد و برنامهریزی زمانی دارد؛ اما بهدلیل این حرکات نمایشی، کندی عمدی و رفتارهای غیرمسئولانه برخی خودروهای لوکس، به کار خود نرسد.
در چنین مواقعی، مقصر اصلی این اختلال، همان خودرو یا خودروهایی هستند که آگاهانه خیابان را به صحنه رژه و تولید محتوا تبدیل کردهاند.
توقفهای غیرمنطقی و بستن مسیر توسط همراهان این خودروهای لوکس، امکان عبور، سبقت یا رسیدن به مقصد را ندارند و صدای اعتراضشان نیز به جایی نمیرسد.
در ویدئوی موجود بهوضوح دیده میشود که رانندگان خودروهای دیگر دچار کلافگی شدهاند و تلاش میکنند راهی برای عبور پیدا کنند، اما بهدلیل مسدودشدن مسیر توسط این گروه از خودروهای لوکس، هیچ فرصتی برای عبور ندارند و ناچارند تاوان این رفتار ناشایست و ناپسند را با اتلاف وقت، استرس و اختلال در زندگی روزمره خود بپردازند، بدون آنکه امکانی برای اعتراض یا احقاق حقشان وجود داشته باشد.
درخواست میشود این موارد بهصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد و بهعنوان مصداق روشن اخلال عمدی در ترافیک شهری، برخورد بازدارنده و مؤثر با عوامل آن صورت گیرد.
در همین رابطه، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۸ آئیننامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان مجاز نیستند در راهها آنقدر با سرعت کم حرکت کنند که باعث کندی عبور و مرور یا نابسامانی ترافیک شوند، مگر در شرایط ضروری برای جلوگیری از خطر یا تصادف.
وی ادامه داد: هر نوع کندی در حرکت یا تردد که باعث کندی عبور و مرور سایر وسایل نقلیه شود، تخلف محسوب شده و پلیس موظف است به محض رؤیت، اعمال قانون کند.
وی در پایان تأکید کرد: تفاوتی ندارد خودرو لوکس باشد یا غیرلوکس؛ هر وسیلهای که حرکت آن موجب اختلال در تردد دیگران شود، مشمول برخورد قانونی است.
