تصادفات مرگبار در پایتخت؛ ۷  کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل احسانپور رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع چندین فقره تصادف منجر به فوت در هفته سوم آذر ماه خبر داد و گفت: در روز شنبه ۱۵ آذر ماه شاهد وقوع ۲ فقره تصادف فوتی بودیم، بدین ترتیب که ساعت ۰۱:۳۱ بامداد در مسیر شمال به جنوب بزرگراه جناح، قبل از بلوار دانش، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه کافی به جلو و اطراف در حین رانندگی با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز از عرض این معبر را داشته برخورد می‌کند. متأسفانه عابر پیاده (آقایی ۵۰ ساله) بر اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

وی افزود: حادثه بعدی روز شنبه ساعت ۰۶:۰۵ صبح در خیابان غفاری به سمت شرق، پشت ترمینال جنوب به وقوع پیوست که در این تصادف یک دستگاه اتوبوس به علت عدم توجه به جلو و اطراف با عابر پیاده (آقایی ۶۱ ساله) برخورد می‌کند که در پی این حادثه متأسفانه عابر پیاده در دم فوت شد.

سرهنگ احسانپور در ادامه افزود: روز دوشنبه هفدهم آذر ماه، ۲ فقره تصادف منجر به فوت دیگر در سطح شهر تهران رخ داده بدین ترتیب که: نخستین تصادف در ساعت ۰۰:۴۲ در بزرگراه یادگار امام (ره) مسیر شمال به جنوب، قبل از بزرگراه حکیم اتفاق افتاد؛ که در آن یک دستگاه سواری پژو با عابر پیاده ای که قصد تردد غیرمجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد می‌کند و متأسفانه عابرپیاده به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان باخت.

به گفته وی؛ دومین تصادف روز مذکور مقارن ساعت ۲۰:۴۵ در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان، مقابل خیابان مهتدی در اثر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اتفاق افتاد که متأسفانه راننده موتورسیکلت باتوجه به عدم استفاده از کلاه ایمنی و برخورد سر موتورسوار به سطح آسفالت بزرگراه، جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه تصادف فوتی دیگری حوالی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد سه شنبه مورخ ۱۸ آذر ماه در بزرگراه فتح به سمت شرق قبل از سه راه شهریار وقوع پیوست گفت: متأسفانه راننده یک دستگاه سواری تیبا به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، از ناحیه جلو با عقب یک دستگاه موتورسیکلت فاقد چراغ خطر عقب، برخورد کرده که در اثر شدت ضربه وارده، موتورسیکلت واژگون و راننده موتورسیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و شدت ضربه وارده در دم فوت شد.

سرهنگ احسانپور در ادامه افزود: تصادف فوتی دیگری روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه، ساعت ۲۲:۰۰ در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت روی پل باکری اتفاق افتاد، در این حادثه یک دستگاه سواری پراید با عابر پیاده (آقایی ۷۴ ساله) که درحال تردد غیر مجاز و غیر ایمن از عرض این بزرگراه بود، برخورد کرده و متأسفانه عابر پیاده در دم فوت شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در شهر تهران، صبح روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر ماه، ساعت ۰۷:۲۰ در انتهای بزرگراه رسالت به سمت شرق روی پل شهید یاسینی بین یک دستگاه سواری با عابر پیاده ای که تردد غیر مجاز در سطح سواره رو این بزرگراه را داشته برخورد کرده و در اثر این تصادف، عابر پیاده (آقایی ۷۲ ساله) در صحنه جان خود را از دست داد. در این حادثه، طبق نظر کارشناس پلیس راهور، عابر پیاده به علت تردد در سطح سواره رو بزرگراه، مقصر صددرصد تصادف اعلام شد.

سرهنگ احسانپور در پایان به عابرین پیاده توصیه کرد: در صورت نیاز به عبور از عرض بزرگراه‌، صرفاً از پل عابر پیاده استفاده کرده و به هیچ عنوان از عرض سواره رو بزرگراه تردد نکنند، زیرا این اقدام خطر جدی برای جان شما دارد. همچنین در زمان تاریکی هوا از لباس‌های رنگ روشن یا دارای علائم بازتابنده استفاده کنید تا رانندگان بتوانند شما را بهتر تشخیص دهند.

به گفته وی؛ هنگام عبور از معابر، حتماً به سمت خودروهای عبوری نگاه کنید و از وضعیت ترافیک مطمئن شوید.

وی همچنین افزود: بر اساس ماده ۲۱۵ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، عابرین پیاده موظف‌اند تنها از گذرگاه‌های تعیین‌شده عبور کنند و در صورت تخلف، مسئولیت هرگونه حادثه بر عهده خود آنان خواهد بود.