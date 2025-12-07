کتابی درباره سلامت روان در بارداری روانه بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب کم‌حجم اما جامع به موارد مختلف سلامتی مادر و جنین در دوران بارداری و اوایل دوره پس از زایمان می‌پردازد و مواردی چون خطرات برای مادر و جنین و نوزاد، اختلالات سلامت روان و مدیریت آن، افسردگی پریناتال، اختلال دوقطبی، روانپریشی پس از زایمان، اسکیزوفرنی و اختلالات اضطرابی را بررسی می‌کند.

این کتاب منبعی ارزشمند برای پزشکان، روان‌پزشکان، روان‌شناسان، ماماها و پژوهشگران حوزه سلامت زنان است و برای همه متخصصانی توصیه می‌شود که در پی ارتقای خدمات بهداشت روان در دوران بارداری و پس از زایمان هستند.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

اختلالات روانی در بارداری و پس از زایمان بیش از ده درصد زنان را درگیر میکند و طیفی از علائم خفیف تا تهدیدکننده را شامل می شود. این مشکلات می تواند برای مادر و جنین یا نوزاد خطرآفرین باشد بنابراین بارداری پرخطر نیازمند مهارت تشخیص و اقدام سریع است.

«اختلالات سلامت روان در بارداری و اوایل دوره پس از زایمان» به تیراژ یک هزار نسخه و در ۱۵۰ صفحه به تازگی به چاپ اول رسیده است.