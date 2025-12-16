به گزارش خبرنگار مهر بازار طلا و سکه در سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ تحت تأثیر افت هم‌زمان متغیرهای اثرگذار، با کاهش معنادار قیمت‌ها مواجه شد و تمامی بازار در مسیر اصلاح قیمتی حرکت کرد.

در بازار جهانی، اونس طلا طی معاملات روز سه‌شنبه با افت ۲۱ دلاری، بار دیگر کانال ۴۳۰۰ دلاری را از دست داد و به قیمت ۴۲۸۵ دلار عقب‌نشینی کرد؛ موضوعی که پس از رشدهای پرشتاب هفته‌های اخیر، نشانه‌ای از افزایش احتیاط معامله‌گران جهانی تلقی می‌شود.

در بازار ارز داخلی نیز دلار غیررسمی و آزاد که طی یک ماه گذشته با افزایش بیش از ۲۴ هزار تومانی موفق به فتح کانال ۱۳۱ هزار تومانی شده بود، از این سطح عقب نشست و با بازگشت به کانال ۱۲۹ هزار تومان، اکنون در محدوده ۱۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان در حال معامله است. هم‌زمانی افت دلار و تضعیف اونس جهانی، فشار مضاعفی بر قیمت طلا و سکه در بازار داخلی وارد کرد.

اصلاح سنگین قیمت‌های طلای خام پس از جهش‌های هیجانی

در معاملات امروز، بازار طلا با کاهش هماهنگ و نسبتاً سنگین قیمت‌ها در تمامی عیارها روبه‌رو شد؛ کاهشی که دامنه نوسان آن نشان می‌دهد بازار وارد مرحله تخلیه هیجان خرید شده است.

قیمت طلای ۱۸ عیار با افت ۱.۴۳ درصدی، معادل ۱۹۱ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش، به ۱۳,۴۰۸,۷۰۰ تومان رسید. این فلز گران‌بها در پایین‌ترین سطح روزانه ۱۳,۳۷۶,۹۰۰ تومان و در بالاترین سطح ۱۳,۵۹۹,۹۰۰ تومان معامله شد که نشان‌دهنده نوسانی قابل توجه در جریان معاملات است.

طلای ۲۴ عیار نیز کاهش هم‌جهتی را تجربه کرد و با افت ۱.۴۳ درصدی، معادل ۲۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان، در قیمت ۱۷,۸۷۸,۱۰۰ تومان قرار گرفت. کمترین نرخ ثبت‌شده برای آن ۱۷,۸۳۵,۷۰۰ تومان و بیشترین قیمت ۱۸,۱۳۳,۰۰۰ تومان بود؛ دامنه‌ای که از افزایش فشار فروش در معاملات امروز حکایت دارد.

در همین راستا، مثقال طلا (آبشده) نیز با افت ۱.۴۴ درصدی، معادل ۸۳۵ هزار تومان، به قیمت ۵۸,۰۷۷,۰۰۰ تومان رسید. کف قیمتی مثقال ۵۷,۹۴۵,۰۰۰ تومان و سقف آن ۵۸,۴۸۵,۰۰۰ تومان ثبت شد که بیانگر عقب‌نشینی محسوس معامله‌گران عمده بازار است.

افت پرشتاب‌تر سکه تمام؛ بازار درگیر عقب‌گرد قیمتی

بازار سکه در معاملات امروز، بیش از بازار طلا تحت فشار قرار گرفت و تمامی قطعات عمده با کاهش قیمت همراه شدند؛ موضوعی که نشان‌دهنده حساسیت بالای سکه به نوسانات دلار و انتظارات کوتاه‌مدت است.

قیمت سکه تمام امامی با افت ۱.۶۳ درصدی، معادل ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، به ۱۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان رسید. کمترین قیمت ثبت‌شده برای سکه امامی ۱۳۹,۶۶۳,۰۰۰ تومان و بیشترین نرخ ۱۴۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود که نوسانی قابل توجه را در بازار نشان می‌دهد.

سکه بهار آزادی بیشترین افت نسبی را ثبت کرد و با کاهش ۲.۱ درصدی، معادل ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان، در سطح ۱۳۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد. این سکه در محدوده ۱۳۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان تا ۱۳۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان نوسان داشت.

در سایر قطعات، نیم‌سکه با افت ۰.۹۷ درصدی به قیمت ۷۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان رسید و بین ۷۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان تا ۷۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع‌سکه نیز کاهش ۰.۷۸ درصدی را تجربه کرد و در نرخ ۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان قرار گرفت؛ این سکه در بازه ۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان تا ۴۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان نوسان داشت.

در نهایت، سکه گرمی با افت ۱.۰۲ درصدی به قیمت ۱۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان رسید و در تمام معاملات امروز بدون نوسان قیمتی خاص، در همین سطح تثبیت شد.

اصلاح مقطعی؛ اما خرید پرریسک در کوتاه‌مدت

اگرچه بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که چشم‌انداز کلی طلا در افق میان‌مدت و بلندمدت همچنان صعودی است و هرگونه اصلاح قیمتی می‌تواند ماهیتی موقتی داشته باشد، اما آنچه امروز در بازار دیده می‌شود بیش از آنکه حاصل عوامل بنیادی باشد، ناشی از هیجانات شدید هفته‌های اخیر و ترس از جا ماندن از بازار است.

به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، قیمت‌های فعلی هنوز از جذابیت لازم برای ورود کوتاه‌مدت برخوردار نیست و خرید در این سطوح می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد. بخش قابل‌توجهی از تقاضا همچنان هیجانی ارزیابی می‌شود و در صورت تداوم اصلاح یا ثبات قیمت‌ها، این نوع خریدها لزومی ندارد سودی عاید خریداران کند. در نتیجه، بازار طلا و سکه بیش از هر زمان دیگری در وضعیت انتظار، احتیاط و ارزیابی مجدد قرار گرفته است.