به گزارش خبرنگار مهر، توفیق مفاخری ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از برگزاری یازدهمین دوره جشنواره رسانه ابوذر در کردستان خبر داد و ۳۰ آذرماه را آخرین مهلت ارسال آثار عنوان کرد و گفت: آثار منتشرشده در بازه دی‌ماه ۱۴۰۳ تا ۲۰ آذر امسال امکان شرکت در جشنواره را دارند.

دبیر یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر کردستان، در تشریح جزئیات فراخوان جدید این جشنواره اظهار کرد: فراخوان این دوره با هدف تقویت جریان تولید محتوای حرفه‌ای و حمایت از فعالیت رسانه‌ای استان منتشر شده است و اصحاب رسانه می‌توانند آثار خود را در قالب‌های خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، عکس و فیلم به دبیرخانه ارسال کنند.

وی با اشاره به محورهای محتوایی جشنواره افزود: شعار سال، جهاد تبیین، جنگ ۱۲ روزه، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط‌آفرینی، خانواده و جامعه، فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی–اسلامی محورهای اصلی این دوره است و در بخش ویژه نیز آثار مرتبط با کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان مورد داوری قرار می‌گیرد.

مفاخری اعلام کرد: هر فرد می‌تواند حداکثر در سه بخش و در هر بخش تا سه اثر ارسال کند و تنها آثاری پذیرفته می‌شود که از یکم دی‌ماه سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ آذر امسال در رسانه‌های رسمی منتشر شده باشند.

دبیر جشنواره رسانه‌ای ابوذر کردستان افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های ایتا، بله، تلگرام و روبیکا به شماره ۰۹۱۸۳۷۳۰۹۶۰ ارسال کنند.

وی با اشاره به زمان برگزاری مراسم پایانی گفت: اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در نیمه نخست بهمن‌ماه امسال برگزار خواهد شد.