به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان کردستان با هدف تقویت جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی، تبیین دستاوردها و مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان، آغاز به کار کرد.

در این دوره از جشنواره، تولیدات رسانه‌ای در قالب‌های گزارش، خبر، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، عکس و فیلم پذیرفته می‌شوند.

از جمله محورهای محتوایی این جشنواره می‌توان به شعار سال، جهاد تبیین، جنگ ۱۲ روزه، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط‌آفرینی، خانواده، جامعه، فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی-اسلامی اشاره کرد.

بخش ویژه این دوره از جشنواره، به موضوع کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان اختصاص یافته است و آثاری که در این محور تولید شده باشند در داوری مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، هر شرکت‌کننده می‌تواند در سه بخش و در هر بخش حداکثر سه اثر را به دبیرخانه ارسال کند.

آثاری مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که از تاریخ ۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ در رسانه‌های رسمی شامل نشریات کشوری و استانی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری منتشر شده باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و تلگرام به شماره ۰۹۱۸۳۷۳۰۹۶۰ ارسال کنند.

اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر در نیمه نخست بهمن‌ماه امسال برگزار و از برگزیدگان در بخش‌های مختلف تقدیر به عمل خواهد آمد.