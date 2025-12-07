  1. بین الملل
تصادف هولناک در الجزایر با ۴۹ کشته و زخمی

منابع خبری از تصادف هولناک در الجزایر و کشته و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تصادف هولناک در الجزایر و کشته و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

این تصادف در اتوبان میان شهرهای بشار و تندوف در جنوب الجزایر رخ داد و بر اثر آن ۱۴ نفر کشته و ۳۵ نفر زخمی شدند.

عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر مراتب حزن و اندوه خود را به خاطر این تصادف هولناک ابراز داشت.

تصادفات رانندگی در این کشورِ شمال آفریقا رایج است. در ۱۵ اوت، یک اتوبوس مسافربری از روی پلی در منطقه «الحراش» در شرق پایتخت سقوط کرد و در این حادثه ۱۸ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش شینهوا، وزارت حمل و نقل و خدمات عمومی الجزایر اعلام کرده است که بیشتر تصادفات رانندگی در این کشور به خطای انسانی، رانندگی بی‌احتیاطانه و نگهداری نامناسب وسایل نقلیه مرتبط است.

