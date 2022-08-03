تصادف هولناک در مصر/ ۱۷ نفر کشته و شماری هم زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع مصری از تصادفی هولناک در مصر خبر دادند.

بر اساس این گزارش، جاده بیابانی غربی در استان سوهاج واقع در مصر، شامگاه سه شنبه شاهد یک حادثه رانندگی وحشتناک بود که بر اثر آن ۱۷ نفر کشته و ۴ نفر زخمی شدند.

اداره امنیت سوهاج گزارشی مبنی بر برخورد میان دو خودرو در مسیر جاده بیابانی غربی دریافت کرد.

تحقیقات اولیه حاکی از برخورد دو اتوبوس مسافربری است.

چندی قبل هم، منابع رسانه ای مصری از کشته شدن نوزده نفر در جریان یک تصادف مرگبار رانندگی در غرب قاهره پایتخت این کشور خبر داده و اعلام کرده بودند: این حادثه در پی برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه اتوبوس مسافربری در بالای جاده کمربندی میانی واقع در غرب قاهره در جهت شهر «۶ اکتبر» به سمت «الفیوم» رخ داد.

گفتنی است که مصر اخیراً شاهد افزایش چشمگیر حوادث بوده است به طوری که چندی قبل، حادثه ریلی در منطقه طوخ قاهره که ۱۶ نفر کشته و ۱۲۵ تن زخمی به دنبال داشت. مرگبارترین حادثه ریلی مصر در سال ۲۰۰۲ میلادی روی داد. در آن سال قطاری که از قاهره به سوی جنوب مصر در حال حرکت بود آتش گرفت و بیش از ۳۰۰ نفر جان باختند. چندی قبل همچنین شاهد فرو ریختن یک ساختمان ۱۰ طبقه در قاهره بودیم که شمار زیادی بر اثر آن کشته و زخمی شدند.