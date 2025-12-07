به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در دومین همایش نقش داوری حرفهای در نظام قضائی و حقوقی کشور در در سالن «دانش دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان» از ساماندهی داوران و مقابله با داوریهای غیرحرفهای در دستگاه قضائی به عنوان یکی از اقدامات منسجم و ویژه دستگاه قضائی یاد کرد.
وی ضمن اشاره به اهمیت داوری در دستگاه قضائی و با بیان اینکه داوری باید در قالب یک مجموعه منسجم و حرفهای صورت گرفته و همچنین اداره شود، افزود: قبل از ساماندهی داوری بعضاً شاهد بودیم که داوران غیرحرفهای و برخی مؤسسات فاقد مجوز، با اقدامات غیرقانونی، زمینه بیاعتمادی مردم به سازوکارهای قانونی را فراهم کرده بودند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این اقدامات نه تنها کمکی به مردم نمیکرد، بلکه هزینهها را افزایش میداد، تاکید کرد: داوریهای نادرست و غیرحرفه ای همچنین شأن دستگاه قضائی را هم پایین آورده بود که خوشبختانه این امر اصلاح شد.
اکبری افزود: در استان سمنان با همکاری مراجع نظارتی و کانون داوران، مؤسسات غیرمجاز شناسایی و اقدامات لازم انجام شده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی بر آمادگی دادگستری استان سمنان برای همکاری با کانون داوران و مجموعههای مرتبط تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه بهطور جدی از نهادهای داوری حرفهای حمایت میکند. امیدواریم با تلاش مشترک، داوری به عنوان یک نهاد جایگزین کارآمد در تحقق دادرسی عادلانه و کاهش هزینههای اجتماعی نقش مؤثرتری ایفا کند.
