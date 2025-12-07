به گزارش خبرنگار مهر، دادگستری شهرستان خرمآباد اعلام کرد که پنج جلسه دادگاه علنی با موضوعات مختلف به صورت برخط در روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
بر اساس اعلام دادگستری شهرستان خرمآباد، اولین جلسه این دادگاهها با موضوع «اعسار از پرداخت محکوم به» ساعت ۸ صبح برگزار شد و به بررسی پرونده مرتبط با درخواست اعسار از پرداخت محکوم به اختصاص داشت.
دومین جلسه دادگاه در ساعت ۹:۳۰ برگزار شد و به موضوع «الزام به فک پلاک خودرو» اختصاص داشت.
سومین جلسه دادگاه با موضوع «الزام به تنظیم سند رسمی ملک» ساعت ۱۰ صبح برگزار شد و پرونده مرتبط با الزام طرفین به تنظیم سند رسمی املاک بررسی شد.
چهارمین جلسه این دادگاهها با موضوع «خلع ید» ساعت ۱۱ صبح برگزار شد.
پنجمین و آخرین جلسه با موضوع «ابطال اجراییه چک» ساعت ۱۱:۳۰ صبح برگزار خواهد شد و در آن پرونده مرتبط با ابطال اجراییه چک و مطالبات مالی مورد بررسی قرار میگیرد.
تمامی این جلسات توسط قاضی سجاد خادمی برگزار شد و شهروندان میتوانند از طریق لینک زیر به صورت آنلاین در جلسات حضور یابند (https://www.skyroom.online/ch/amozesh_lorestan/barkhat)
برگزاری این دادگاههای برخط در راستای دسترسی آسانتر شهروندان به فرآیندهای قضائی و افزایش شفافیت در رسیدگیها برنامهریزی شده است و امکان حضور غیرحضوری مهمانان نیز برای اطلاعرسانی به مردم فراهم شده است.
نظر شما