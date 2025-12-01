  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

ثبت جابجایی بیش از ۸ میلیون تن کالا از کرمانشاه در هشت‌ماهه امسال

کرمانشاه- سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از ثبت عملکرد قابل توجه بخش حمل‌ و نقل کالا در استان طی هشت‌ماهه نخست سال خبر داد.

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد قابل توجه ناوگان باری استان در هشت‌ماهه سال‌جاری اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی و ثبت‌شده در سامانه بارنامه، میزان بار جابجا شده از استان کرمانشاه به اقصی نقاط کشور به ۸ میلیون و ۷۳۱ هزار تن رسیده است؛ رقمی که به گفته او، نشان‌دهنده فعالیت گسترده ناوگان باری و اعتماد صاحبان کالا به ظرفیت‌های حمل و نقل کرمانشاه است.

سلیمی با بیان اینکه بخش حمل‌ونقل کالا در کرمانشاه یکی از بازوهای اصلی تأمین نیازهای منطقه غرب کشور است، افزود: این حجم جابجایی کالا، علاوه بر تأمین نیازهای داخل استان، نقشی جدی در پشتیبانی از دیگر استان‌ها و همچنین ترددهای مرزی ایفا کرده و به عنوان یک پشتوانه مهم در جریان اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

وی در تشریح جزئیات عملکرد ناوگان باری استان توضیح داد: در مجموع ۵۱۲ هزار بارنامه طی هشت‌ماهه نخست سال صادر شده که این عدد، نشان‌دهنده حجم بالای سفرهای ناوگان باری و جایگاه استان کرمانشاه در حلقه توزیع کالا در سطح ملی است. سلیمی این رقم را «قابل توجه» دانست و تأکید کرد که روند فعالیت‌ها بیانگر اعتماد و اقبال روزافزون صاحبان کالا به شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان استان است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به سهم کرمانشاه در حمل مواد اولیه و صنایع معدنی نیز گفت: ۳۱۱ هزار تن کالای معدنی با صدور بارنامه در این مدت جابجا شده است؛ آماری که «اهمیت کرمانشاه را در زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع» و نقش آن در تأمین پایدار بخش تولید نشان می‌دهد.

وی بخش وانت‌بارها را نیز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های توزیع کالا در سطح استان و مناطق همجوار دانست و افزود: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، ۳ میلیون و ۶۶۱ هزار تن کالا توسط وانت‌بارهای دارای بارنامه طی هشت‌ماهه امسال جابجا شده که این رقم، بیانگر نقش مؤثر این ناوگان در حمل بارهای خرد و توزیع کالا در سطح استان است. سلیمی گفت: فعالیت پرحجم وانت‌بارها به ویژه در حوزه توزیع خُرد، موجب تسهیل در دسترسی مردم و اصناف به کالاهای مورد نیاز شده است.

سلیمی سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها را پل ارتباطی میان رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان معرفی کرد و تصریح کرد: رانندگان، شرکت‌ها و فعالان این حوزه می‌توانند هرگونه پیشنهاد، انتقاد، مطالبه یا شکایت خود را از طریق این سامانه مطرح کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.

وی افزود: «ارتباط مستقیم و بی‌واسطه از طریق سامانه ۱۴۱، زمینه طرح دقیق مسائل، پیگیری مؤثر مشکلات و افزایش کیفیت خدمات به ناوگان باری استان را فراهم کرده است» و تأکید کرد که اداره‌کل راهداری کرمانشاه تلاش دارد با شنیدن صدای فعالان این حوزه و رفع موانع، شرایط بهتری برای رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل فراهم سازد.

