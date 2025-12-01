علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد قابل توجه ناوگان باری استان در هشتماهه سالجاری اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی و ثبتشده در سامانه بارنامه، میزان بار جابجا شده از استان کرمانشاه به اقصی نقاط کشور به ۸ میلیون و ۷۳۱ هزار تن رسیده است؛ رقمی که به گفته او، نشاندهنده فعالیت گسترده ناوگان باری و اعتماد صاحبان کالا به ظرفیتهای حمل و نقل کرمانشاه است.
سلیمی با بیان اینکه بخش حملونقل کالا در کرمانشاه یکی از بازوهای اصلی تأمین نیازهای منطقه غرب کشور است، افزود: این حجم جابجایی کالا، علاوه بر تأمین نیازهای داخل استان، نقشی جدی در پشتیبانی از دیگر استانها و همچنین ترددهای مرزی ایفا کرده و به عنوان یک پشتوانه مهم در جریان اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی در تشریح جزئیات عملکرد ناوگان باری استان توضیح داد: در مجموع ۵۱۲ هزار بارنامه طی هشتماهه نخست سال صادر شده که این عدد، نشاندهنده حجم بالای سفرهای ناوگان باری و جایگاه استان کرمانشاه در حلقه توزیع کالا در سطح ملی است. سلیمی این رقم را «قابل توجه» دانست و تأکید کرد که روند فعالیتها بیانگر اعتماد و اقبال روزافزون صاحبان کالا به شرکتهای حملونقل و رانندگان استان است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به سهم کرمانشاه در حمل مواد اولیه و صنایع معدنی نیز گفت: ۳۱۱ هزار تن کالای معدنی با صدور بارنامه در این مدت جابجا شده است؛ آماری که «اهمیت کرمانشاه را در زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع» و نقش آن در تأمین پایدار بخش تولید نشان میدهد.
وی بخش وانتبارها را نیز یکی از مهمترین حلقههای توزیع کالا در سطح استان و مناطق همجوار دانست و افزود: بر اساس آمارهای ثبتشده، ۳ میلیون و ۶۶۱ هزار تن کالا توسط وانتبارهای دارای بارنامه طی هشتماهه امسال جابجا شده که این رقم، بیانگر نقش مؤثر این ناوگان در حمل بارهای خرد و توزیع کالا در سطح استان است. سلیمی گفت: فعالیت پرحجم وانتبارها به ویژه در حوزه توزیع خُرد، موجب تسهیل در دسترسی مردم و اصناف به کالاهای مورد نیاز شده است.
سلیمی سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها را پل ارتباطی میان رانندگان، شرکتهای حملونقل کالا و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان معرفی کرد و تصریح کرد: رانندگان، شرکتها و فعالان این حوزه میتوانند هرگونه پیشنهاد، انتقاد، مطالبه یا شکایت خود را از طریق این سامانه مطرح کنند تا در سریعترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.
وی افزود: «ارتباط مستقیم و بیواسطه از طریق سامانه ۱۴۱، زمینه طرح دقیق مسائل، پیگیری مؤثر مشکلات و افزایش کیفیت خدمات به ناوگان باری استان را فراهم کرده است» و تأکید کرد که ادارهکل راهداری کرمانشاه تلاش دارد با شنیدن صدای فعالان این حوزه و رفع موانع، شرایط بهتری برای رانندگان و شرکتهای حملونقل فراهم سازد.
