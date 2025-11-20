تعاون روستایی کرمانشاه روند مستندسازی املاک را سرعت داد

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در چارچوب برنامه ملی مستندسازی دارایی‌های دولتی، روند ثبت و ساماندهی املاک سازمانی تعاون روستایی استان با جدیت در حال انجام است و تا پایان سال جاری نهایی خواهد شد.

وی مستندسازی املاک را بخشی مهم از سیاست‌های مدیریت دارایی و شفافیت سازمانی دانست و افزود: این اقدام علاوه بر جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی، زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت املاک برای توسعه بخش کشاورزی و ارتقای خدمات به جامعه روستایی را فراهم می‌کند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به اقدام اخیر در کرمانشاه گفت: در همین راستا، قمری کارشناس حقوقی و جلیلیان مجری طرح مستندسازی، به همراه نقشه‌بردار اداره ثبت اسناد، نقشه UTM انبار ۵۰۰۰ تنی چشمه‌سفید را تهیه کردند و مدارک مالکیتی آن در سامانه ثبت بارگذاری شد؛ گامی مهم در مسیر اخذ سند رسمی این ملک محسوب می‌شود.

صفایی در پایان تأکید کرد: تلاش هماهنگ واحدهای اداری، حقوقی و اجرایی با همکاری اداره ثبت اسناد کرمانشاه ادامه دارد تا مستندسازی همه‌ی املاک سازمان پیش از پایان سال تکمیل و مسیر بهره‌برداری هدفمند از دارایی‌ها هموار شود.