۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

امینی: متصدی فروش کالای تاریخ مصرف گذشته ۱۹ میلیارد ریال محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۱۹ میلیارد ریالی متصدی فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم بدوی رشت به پرونده فروش مواد خوردنی و آشامیدنی تاریخ مصرف گذشته به ارزش یک میلیارد و ۹۷۷ میلیون رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر معدومیت کالاها و همچنین نصب پارچه و تعطیلی واحد صنفی متخلف را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: بازرسان صنعت معدن تجارت در بازرسی از واحد صنفی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

