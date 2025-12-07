امینی: متصدی فروش کالای تاریخ مصرف گذشته ۱۹ میلیارد ریال محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم بدوی رشت به پرونده فروش مواد خوردنی و آشامیدنی تاریخ مصرف گذشته به ارزش یک میلیارد و ۹۷۷ میلیون رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر معدومیت کالاها و همچنین نصب پارچه و تعطیلی واحد صنفی متخلف را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: بازرسان صنعت معدن تجارت در بازرسی از واحد صنفی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.