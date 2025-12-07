۴۰ میلیون متر مکعب آب صنایع باید به زاینده رود برگردانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادرالاصلی ظهر یکشنبه در جریان برگزاری جلسه ۱۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در تذکری با اشاره به برخی گزارشهای منتشرشده درباره محدودیت رسانهای در حوزه آب اظهار کرد: لازم است با نگاهی واقع بینانهتر به این بحث پرداخته شود.
وی ادامه داد: برخی رسانهها مدعی شدهاند از انتشار اخبار مرتبط با موضوع آب منع شدهاند و این موضوع باید به طور جدی بررسی شود.
طرح صرف گلایه و بیان دغدغهها بدون اقدام عملی راه به جایی نمیبرد
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کمبرخوردار با تأکید بر اینکه طرح صرف گلایه و بیان دغدغهها بدون اقدام عملی راه به جایی نمیبرد، تصریح کرد: اعضای شورا نمایندگان مردمی هستند که سابقهای درخشان در فرهنگ، هنر و دفاع از نظام جمهوری اسلامی دارند و بنابراین شایسته است صدای این مردم شنیده شود.
نادرالاصلی افزود: هر فردی که در جایگاه رسانه یا تریبون قرار دارد، باید نسبت به سخنان خود مسئول باشد، زیرا نادیده گرفتن واقعیتها و بیتوجهی به مشکلات، ظلمی آشکار به اصفهان محسوب میشود.
وی با اشاره به شرایط آلودگی هوای اصفهان در روز گذشته، بهویژه در محدوده میدان احمدآباد، گفت: وضعیت شاخصها نگرانکننده بود و باید پرسید چه پاسخی برای شهروندان وجود دارد.
وی به مصرف سوخت مازوت، نحوه فعالیت خودروها و صنایع و اثرات مخرب آنها اشاره کرد و گفت: برخی صنایع که امروز با نام آنها افتخار میشود، روزانه هزاران بار منفی بر زندگی شهروندان وارد میکنند.
نادرالاصلی همچنین تردد سنگین اتوبوسها را یکی از عوامل تشدید آلودگی برشمرد و از کمتوجهی به سلامت جسمی و روانی مردم انتقاد کرد.
وی رسانهها، از جمله رسانههای شهرداری، را نیز مخاطب قرار داد و تأکید کرد: اطلاعرسانی در خصوص این مسائل ضروری است و نباید به حاشیه رانده شود.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کمبرخوردار با قدردانی از هیأت رئیسه شورا خاطرنشان کرد: مکاتبات مؤثری با رؤسای سه قوه انجام شده و بازخوردهای مثبتی نیز دریافت شده است.
وی با این حال از مسئولان خواست در جلسات مشترک، موضوع اقتصاد و بحران اصفهان را جدیتر دنبال کنند و اولویت اصلی را حل بحران آب بدانند.
نادرالاصلی در ادامه با اشاره به تاریخچه انتقال آب به یزد گفت: قرار بر این بوده که همزمان با این انتقال، تونل سوم کوهرنگ و سد سوم نیز ایجاد شود، اما این اتفاق رخ نداده و همین موضوع به خشکی زایندهرود و ایجاد بحران آب شرب برای بیش از پنج و نیم میلیون نفر در اصفهان منجر شده است.
وی افزود: کشاورزان نیز با مشکلات معیشتی جدی روبهرو هستند و افزایش آمار بیماران تنفسی بیانگر وضعیت بحرانی محیطزیست است.
مسئولان ملی به شرایط آب اصفهان توجه نمیکنند
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کمبرخوردار با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: مردم اصفهان نیز در این جنگ داغدار شدند، اما وقتی بحث آب مطرح میشود، توجه کافی از سوی مسئولان ملی به استان نمیشود.
وی با انتقاد از افتتاحهای مکرر پروژه انتقال آب به صنایع مانند پالایشگاه، فولاد مبارکه و ذوبآهن گفت: کل این پروژه ۴۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد، در حالی که طبق قرارداد دولت شهید رئیسی باید ۷۰ میلیون مترمکعب آب دریا به اصفهان منتقل میشد.
نادرالاصلی خاطرنشان کرد: صنعت برای ایجاد خط انتقال هزینه کرده و باید خریدار این آب باشد، اما اکنون بهعنوان مقصر اصلی معرفی میشود. این در حالی است که صنایع بزرگ بخش قابل توجهی از نیروی کار خود را از استانهای همجوار جذب میکنند، آلودگی را به اصفهان تحمیل میکنند و سودهای بزرگ اقتصادی نصیب کشور میشود، اما تنها یک درصد از درآمدشان در اصفهان هزینه میشود.
وی با تأکید بر لزوم همصدایی در مدیریت استان گفت: شورای شهر باید نقش فعالتری در هماهنگسازی مدیران استان ایفا کند و پیگیریهای جدیتری در حوزه آب داشته باشد.
نادرالاصلی افزود: حداقل ۴۰ میلیون مترمکعب آبی که صنایع از زایندهرود برداشت میکردند، باید به رودخانه بازگردد، اما تاکنون نشانهای از تحقق این موضوع دیده نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد با تصمیمات مؤثرتر و پیگیریهای منسجم، وضعیت آب و محیطزیست اصفهان بهبود یابد و از تشدید بحران جلوگیری شود.
