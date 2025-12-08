به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری از برگزاری سلسله نشستهای «گفتوگوی ملی درباره زنان» همزمان با هفته زن خبر داد. این نشستها با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت گسترده مراکز علمی و پژوهشی در سراسر کشور برگزار میشود.
نرجس ابوالقاسمی با اشاره به اینکه این طرح یک برنامه ملی و سراسری است، هدف آن را «گسترش گفتوگوهای تخصصی و آیندهمحور در حوزه مسائل زنان، ایجاد شبکهای از ظرفیتهای علمی کشور و فراهمسازی بستر مشارکت دانشگاهها در تصمیمسازیهای کلان» برشمرد.
وی ادامه داد: این برنامه بهدنبال آن است که با جمعآوری دیدگاههای کارشناسان، نخبگان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران در استانهای مختلف، تصویری دقیقتر و جامعتر از وضعیت، چالشها و فرصتهای پیشروی زنان در ایران ارائه شود.
به گفته معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، این نشستها همچنین با هدف تقویت عدالت جنسیتی، شناسایی نیازهای واقعی زنان در مناطق مختلف کشور، حمایت از پژوهشهای مبتنی بر شواهد، و کمک به تدوین سیاستهای اجرایی کارآمد طراحی شده است؛ سیاستهایی که بتوانند در سطح ملی مورد استفاده نهادهای قانونگذار و اجرایی قرار گیرند.
محورهای این نشستها عبارتاند از:
زن، عدالت و پیشرفت ایران
زن و آینده فناوری
زن و سلامت پایدار
زن، فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی
زن و حکمرانی هوشمند اجتماعی
زن، خانواده و تحولات سبک زندگی
زن و اقتصاد دانشبنیان
زن و آیندهپژوهی نقشهای جنسیتی تا افق ۱۴۲۰
ابوالقاسمی اعلام کرد نتایج و جمعبندیهای این نشستها در قالب گزارشهای ملی و استانی تهیه و برای استفاده نهادهای سیاستگذار منتشر خواهد شد.
