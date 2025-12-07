اسدروز: جزیره خارگ در خط مقدم صیانت از منافع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسدروز ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ثارالله خارگ با بیان اینکه صنعت نفت ستون اصلی اقتصاد کشور است و جزیره خارگ در قلب این نقش قرار دارد، گفت: خارگ نه‌تنها مرکز صادرات نفت ایران، بلکه نماد مقاومت، تلاش و پاسداری از ارزش‌های انقلاب در سخت‌ترین شرایط بوده است.

وی افزود: صیانت از منافع ملی تنها با هم‌افزایی میان دستگاه‌های عملیاتی و نیروهای حافظ امنیت ممکن است و خوشبختانه این هماهنگی در جزیره خارگ به‌عنوان یک نقطه راهبردی به بهترین شکل برقرار است.

وی با تأکید بر اینکه امنیت پایدار، شرط اصلی استمرار تولید و صادرات انرژی کشور است، اظهار کرد: سپاه ثارالله خارگ در کنار کارکنان صنعت نفت نقش مهمی در حفظ این امنیت ایفا می‌کند و نتیجه این همکاری، تداوم جریان صادرات و حرکت چرخ اقتصاد کشور است.

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران ضمن قدردانی از خدمات فرمانده سابق سپاه و آرزوی موفقیت برای فرمانده جدید، خاطرنشان کرد: صنعت نفت همواره همراه و پشتیبان مجموعه‌های انقلابی جزیره خارگ خواهد بود و این همکاری به‌عنوان یک ضرورت راهبردی ادامه خواهد داشت.