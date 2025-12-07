حیاتی: امنیت و آرامش خارگ نتیجه همراهی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس حیاتی بعد از ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده جدید سپاه خارگ با تقدیر از همراهی مردم، مسئولان و نیروهای بسیجی، اظهار کرد: خدمت در جزیره خارگ، نقطهای که خط مقدم مقاومت اقتصادی کشور است، افتخار بزرگ دوران خدمتی من بوده است.
وی با اشاره به جایگاه حساس و راهبردی خارگ در حوزه انرژی کشور افزود: خارگ بهعنوان مرکز صادرات نفت ایران، نیازمند امنیتی پایدار و حضور میدانی نیروهای انقلابی است و سپاه همواره در کنار مردم و صنعت نفت، نقش خود را در این حوزه با جدیت دنبال کرده است.
فرمانده پیشین سپاه ثارالله خارگ، مردم خارگ را نماد صبر و مقاومت توصیف کرد و گفت: اگر امروز امنیت و آرامش در این جزیره برقرار است، بخش مهمی از آن به وفاداری و همراهی مردم شریف خارگ بازمیگردد؛ مردمی که در سختترین شرایط ایستادگی کردند.
وی ضمن ابراز خرسندی از عملکرد مشترک سپاه با مجموعههای اداری، صنعتی و امنیتی خارگ، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما در این مدت بر تقویت انسجام، خدمترسانی و حضور مؤثر در سطح جامعه بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم، از خدمات سرهنگ سیروس حیاتی تقدیر شد و سرهنگ مشتاقی بهعنوان فرمانده جدید سپاه ثارالله خارگ معرفی شد.
