بخشدار خارگ: سپاه در جزیره همواره همراه مردم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بعد از ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ثارالله خارگ با اشاره به جایگاه مهم و راهبردی جزیره خارگ در کشور، بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جزیره خارگ به‌عنوان قلب تپنده صادرات انرژی کشور، امنیتی ویژه و حساس دارد، افزود: پاسداری از ارزش‌های انقلاب در چنین نقطه‌ای تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه وظیفه‌ای مشترک میان همه مردم، دستگاه‌ها و نهادهای نظامی و اجرایی است.

بخشدار ویژه خارگ نقش سپاه ثارالله خارگ را در ایجاد امنیت پایدار، اقتدار و انسجام اجتماعی برجسته دانست و اظهار کرد: سپاه در جزیره خارگ همواره همراه مردم بوده و بخشداری نیز خود را موظف می‌داند در مسیر تحقق آرمان‌های نظام و رهبری، پشتیبان این نهاد انقلابی باشد.

وی ضمن تقدیر از خدمات فرمانده پیشین سپاه، حضور فرمانده جدید را موجب تقویت بیش از پیش همگرایی و خدمت‌رسانی در جزیره خارگ عنوان کرد.