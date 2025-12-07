به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ثارالله خارگ با اشاره به جایگاه والای ارزشها در جامعه اسلامی، پاسداری از اصول و مبانی انقلاب را وظیفهای همگانی دانست.
وی با بیان اینکه هر فرد و جامعهای دارای ارزشهایی است که برای حفظ آن از تمام ظرفیتها بهره میگیرد، اظهار کرد: امروز وظیفه ما پاسداری از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این پاسداری باید با همه توان و اخلاص صورت گیرد.
امام جمعه خارگ پاسداری از ولایت فقیه را والاترین مرتبه حراست از ارزشها عنوان کرد و افزود: پاسداری از امامت، ولایت و فقیه، بالاترین نوع پاسداری در نظام اسلامی است و هیچ وظیفهای بالاتر از آن برای ما تعریف نشده است.
حجتالاسلام کارگر تاکید کرد: پاسداری برای ما یک تکلیف عینی و عملی است و همه ما باید در این مسیر با بصیرت، ولایتمداری و حضور میدانی، نقش خود را ایفا کنیم
