لزوم تقویت قدرت ملی و پرهیز از اسراف

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه خارگ ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی و عمل به واجبات، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت، بر ضرورت توجه دولتها به تقویت مؤلفههای قدرت ملی و تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید کرد.
وی افزود: رهبر انقلاب تأکید داشتند که دولتها وظیفه دارند در حوزههایی همچون معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ، سبک زندگی و محیط زیست نقشآفرینی کنند و اساساً فلسفه وجودی نظام اسلامی تحقق معارف و احکام اسلامی است.
امام جمعه خارگ در ادامه با اشاره به دغدغه رهبر انقلاب در خصوص وضعیت تولید نفت گفت: تولید و صادرات نفت افزایش یافته، اما همچنان کشور در روشهای استخراج و تولید از بسیاری مناطق نفتخیز دنیا عقب است. ایشان تأکید کردند که ظرفیت علمی جوانان تحصیلکرده میتواند تحولی در صنعت نفت کشور ایجاد کند و دولت باید از این توانمندی بهره گیرد.
حجتالاسلام کارگر با بیان اینکه رهبر انقلاب نسبت به اسراف هشدار جدی دادند افزود: متأسفانه بیشترین اسراف در خود دولت رخ میدهد؛ از برق و آب گرفته تا ساختوساز و سفر. این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.
امام جمعه خارگ با اشاره به حرکت بینالمللی «کاروان صمود» برای رساندن کمکهای انساندوستانه به مردم مظلوم غزه، این اقدام را نمادی از مقاومت جهانی در برابر محاصره ظالمانه دانست و تصریح کرد: اهمیت این کاروان تنها در رسیدن یا نرسیدن آن به غزه نیست، بلکه خود این حرکت یک پیروزی بزرگ و نشانهای از همبستگی جهانی و بیداری وجدانها است.
وی با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر گفت: این حادثه نشان داد که هیچ کشوری در منطقه از شر این رژیم جنایتکار در امان نیست. این حمله پیامی روشن دارد؛ اینکه کشورهای منطقه باید بر تقویت توان دفاعی مستقل و اتحاد منطقهای تمرکز کنند و از اتکا به قدرتهای خارجی پرهیز نمایند.
خطیب جمعه خارگ با اشاره به روز سینما اظهار داشت: امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش فرهنگی سینما در تربیت نسلها تأکید داشتهاند.
وی گفت: متأسفانه گاهی برخی برنامههای فرهنگی با وجود زحمات فراوان به دلیل بیتوجهی به مبانی شرعی زیر سوال میروند. وی تأکید کرد: برگزاری مراسمهایی که مخالف نظر پیامبر اکرم (ص) باشد، نهتنها قابل توجیه نیست بلکه مسئولان فرهنگی باید پاسخگوی امت اسلامی باشند.
