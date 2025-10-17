امام جمعه خارگ: اقتصاد قوی ستون اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه این هفته جزیره خارگ، ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از محرمات، اظهار داشت: ستون پایداری و اقتدار هر کشوری، اقتصاد قوی آن است؛ اقتصادی که بر پایه تولید ملی، نوآوری و بهرهوری شکل گیرد و بتواند در برابر تکانههای بیرونی ایستادگی کند. چنین اقتصادی است که میتواند در نظام بینالملل، با اقتدار و استقلال واقعی نقشآفرینی داشته باشد.
وی افزود: کلاننظریه «ایران قوی» مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، تنها در پرتو اقتصادی قدرتمند و منسجم معنا پیدا میکند. تکیهگاه این اقتصاد، ظرفیتهای درونی، سرمایه انسانی و پیوند هوشمند با اقتصاد منطقهای و جهانی است.
امام جمعه خارگ با اشاره به ظرفیتهای عظیم طبیعی، موقعیت راهبردی و نیروی انسانی توانمند کشور تصریح کرد: جایگاه اقتصادی ایران میتواند بسیار فراتر از وضعیت کنونی باشد؛ اما تحقق این هدف، نیازمند تصمیمگیری منسجم و اراده ملی است. بدون مشارکت مردم، دستیابی به اقتصادی قدرتمند امکانپذیر نخواهد
مقابله با خامفروشی، راه تحقق ایران قوی
حجتالاسلام کارگر در تبیین دو راهکار کلیدی برای تحقق «ایران قوی» گفت: نخستین گام، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. وابستگی طولانیمدت اقتصاد ایران به نفت موجب شده هر نوسان قیمتی یا تحریم خارجی، ساختار مالی دولت را تحت تأثیر قرار دهد. باید با اصلاح حکمرانی مالی، نقش نفت را در بودجه به حداقل رساند و به سمت اقتصاد مولد حرکت کرد.
وی دومین راهکار را مقابله با خامفروشی دانست و اظهار داشت: خامفروشی در حوزه نفت، معدن و کشاورزی از ضعفهای تاریخی اقتصاد ایران است. توسعه زنجیره ارزش تولید و حرکت بهسوی صنایع با ارزش افزوده بالا، زمینهساز اشتغال، رشد فناوری و افزایش درآمد ارزی خواهد بود.
امام جمعه خارگ خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی به نفت و توسعه صنایع پیشرفته، دو پیششرط اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی و شکلگیری ایران قوی است. کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و ترکیه با اتخاذ همین مسیر توانستهاند اقتصاد خود را از خامفروشی رهایی بخشند.
جایگاه ویژه شهدای مقاومت
حجتالاسلام کارگر در بخش پایانی خطبهها با تبریک روز تربیتبدنی و ورزش، به نقش شرکتهای دولتی در توسعه فعالیتهای ورزشی اشاره کرد و گفت: طبق آئیننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی مصوب تیرماه امسال، این نهادها موظف به مشارکت در توسعه ورزش همگانی، تجهیز و تعمیر اماکن ورزشی و حمایت از زیرساختهای مناطق کمبرخوردار هستند.
وی همچنین با اشاره به روز نسلکشی کودکان و زنان فلسطینی، یاد و نام شهدای مقاومت بهویژه شهید یحیی سنوار را گرامی داشت و افزود: این شهیدان، عزت و افتخار امت اسلامی هستند و لازم است آگاهی جهان اسلام نسبت به جریان مقاومت و ماهیت صهیونیسم افزایش یابد
