به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر شنبه در نشست با مسئول و کارکنان عقیدتی سیاسی پدافند هوایی جزیره خارگ اظهار کرد: بخش عقیدتی سیاسی به‌عنوان بازوی فرهنگی و اعتقادی نیروهای مسلح، نقشی مؤثر در تقویت روحیه ایمان، ولایت‌مداری و انجام درست مأموریت‌های سازمانی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه تقویت باورهای دینی و بینش سیاسی، لازمه پایداری در برابر تهدیدات دشمن است، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش کرده‌اند از طریق جنگ شناختی و فرهنگی به ارکان اعتقادی جامعه آسیب وارد کنند که نقش عقیدتی سیاسی در خنثی‌سازی این توطئه‌ها بسیار مهم و حیاتی است.

امام جمعه خارگ با تقدیر از تلاش‌های مجموعه عقیدتی سیاسی در پدافند هوایی این جزیره تصریح کرد: روحیه جهادی، معنویت‌گرایی و ولایتمداری سه عنصر اصلی موفقیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و تداوم این مسیر نیازمند پشتیبانی فکری و فرهنگی مجموعه عقیدتی سیاسی است.

حجت‌الاسلام کارگر در پایان خاطرنشان کرد: حضور روحانیون و نیروهای فرهنگی در یگان‌های نظامی ضمن تقویت ایمان و همدلی، موجب ارتقای انضباط، مسئولیت‌پذیری و آمادگی معنوی کارکنان در انجام مأموریت‌های خطیر دفاع از میهن اسلامی می‌شود.