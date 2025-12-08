ترامپ: از زلنسکی ناامید شدم؛ هنوز طرح صلح را نخوانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، تنش‌ها بار دیگر میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین افزایش یافت.

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی زلنسکی را متهم کرد که هنوز پیشنهادهای صلح آمریکا را نخوانده است.

ترامپ گفت: کمی ناامید هستم که رئیس جمهور زلنسکی هنوز این پیشنهاد را نخوانده است، این مربوط به چند ساعت پیش است. مردم او عاشق آن (پیشنهاد) هستند، اما او آن را نخوانده است.

وی سپس اضافه کرد: من معتقدم که روسیه با آن مشکلی ندارد، اما مطمئن نیستم که زلنسکی با آن مشکلی نداشته باشد.

اظهارات رئیس جمهور آمریکا تنها چند روز پس از آن مطرح می‌شود که مذاکرات بین مقامات واشنگتن و کی یف در میامی بدون توافق ظاهری بر سر آخرین نسخه از پیش نویس طرح صلح آمریکا پایان یافت.