۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

روایت «ویتکاف» از محورهای رایزنی میان مقامات آمریکا و اروپا

فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: کوشنر، روبیو و من مذاکرات سازنده‌ای با مشاوران امنیت ملی فرانسه، انگلیس و آلمان درباره اوکراین داشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره مباشر، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: کوشنر، روبیو (وزیر امور خارجه آمریکا) و من مذاکرات سازنده‌ای با مشاوران امنیت ملی فرانسه، انگلیس و آلمان و رئیس هیئت مذاکره کننده اوکراینی درباره روند صلح اوکراین داشتیم.

فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: ما با اروپایی‌ها و رئیس هیئت اوکراینی در مورد مراحل بعدی روند صلح در رایزنی تلفنی بحث کردیم. ما بر راه‌های پیشبرد مذاکرات، از جمله تقویت ضمانت‌های امنیتی و ایجاد سازوکارهایی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، تمرکز داشتیم.

    • IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      هرگز ترامپ نمی تواند صلح ایجاد بکند

