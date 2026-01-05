  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

کاخ سفید: ویتکاف و کوشنر در مذاکرات اوکراین در پاریس شرکت می‌کنند

کاخ سفید اعلام کرد که فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و داماد وی قرار است در مذاکرات اوکراین در پاریس شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و جرد کوشنر داماد ترامپ همراه به هیئتی از نمایندگان آمریکا در مذاکرات اوکراین فردا سه شنبه در پاریس شرکت خواهند کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز در این خصوص خبر داد: یک مقام کاخ سفید امروز دوشنبه اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر این هفته در مذاکرات مربوط به اوکراین در پاریس نماینده واشنگتن خواهند بود.

تا کنون الجزیره و رویترز به محورهای نشست پاریس در خصوص اوکراین اشاره‌ای نکرده‌اند.

