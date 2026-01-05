به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و جرد کوشنر داماد ترامپ همراه به هیئتی از نمایندگان آمریکا در مذاکرات اوکراین فردا سه شنبه در پاریس شرکت خواهند کرد.

تا کنون الجزیره و رویترز به محورهای نشست پاریس در خصوص اوکراین اشاره‌ای نکرده‌اند.