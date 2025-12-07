به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه که در سالن همایش‌های آستان مقدس امامزاده سیدعلی (ع) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته این دوره از مسابقات، رویکرد تازه و در عین حال اصیل آن در پیوند میان آموزه‌های قرآن کریم با نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه است و این پیوند حقیقتاً بازتاب‌دهنده روح اسلام ناب و سیره اهل‌بیت (ع) به شمار می‌آید.



وی با اشاره به تحولات ایجادشده در دوره جدید مدیریت سازمان اوقاف افزود: در این دوره شاهد اقدامات نوآورانه و تحرکات ارزشمندی هستیم که به گسترش برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در سراسر کشور منجر شده و ثمرات آن در مسابقات اخیر کاملاً مشهود است.



حجت الاسلام والمسلمین اسکندری با بیان اینکه نخبگان قرآنی در این رقابت‌ها خوش درخشیدند گفت: حضور چهره‌های شاخص قرآنی و معارفی در قم، فرصت مغتنمی برای تعمیق مفاهیم وحیانی است و این مسابقات، بستری برای گسترش فرهنگ قرآن و عترت در جامعه فراهم کرده است.



وی از تلاش‌های همکاران اجرایی مسابقات تقدیر کرد و افزود: همکاری صمیمانه خادمان حرم امامزاده سیدعلی (ع) و حمایت‌های هیئت امنا، نقش مؤثری در برگزاری شایسته این رقابت‌ها داشته و نشان از هم‌افزایی مجموعه‌های دینی در استان قم دارد.



مدیرکل اوقاف قم در ادامه با اشاره به تفاوت این مسابقات با سایر رقابت‌های قرآنی گفت: این دوره از مسابقات صرفاً یک رویداد تلاوتی نیست، بلکه حرکتی در راستای فهم عمیق قرآن کریم و معارف اهل‌بیت (ع) است، موضوعی که در دهه‌های اخیر کمتر بدان توجه شده بود.



وی با بیان اینکه قرآن سه نقش اساسی در جامعه دارد، خاطرنشان کرد: هدایتگری، تربیت و ارائه دستورالعمل زندگی، سه محور اصلی کارکردهای قرآن در حیات انسانی است و توجه به این ابعاد می‌تواند مسیر سعادت فرد و جامعه را روشن‌تر سازد.



اسکندری افزود: هدایت قرآنی در سه مرحله تحقق می‌یابد، نخست هدایت ابتدایی برای همه انسان‌ها، دوم هدایت پاداشی که نتیجه تبعیت از فرامین الهی است و سوم هدایت توفیقی که در پرتو آن انسان به مرتبه‌ای از ذوق و عشق الهی می‌رسد و در مسیر بندگی و اخلاق قرآنی استقامت می‌یابد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش قم در ترویج معارف دینی تأکید کرد و گفت: این شهر به عنوان عش آل‌محمد (ص)، خاستگاه علما، مفسران و شارحان قرآن و نهج‌البلاغه است و میزبانی دائمی مسابقات معارفی در چنین شهری جایگاه این رویداد را دوچندان می‌کند.



مدیرکل اوقاف قم همچنین به تفسیر «تسنیم» اثر آیت‌الله جوادی آملی اشاره کرد و افزود: این مجموعه ۸۰ جلدی تنها یک تفسیر نیست، بلکه دایرةالمعارفی جامع از مفاهیم قرآنی است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای فکری و معرفتی بشر امروز باشد.



وی با قدردانی از اعتماد مدیریت عالی سازمان اوقاف در سپردن میزبانی این مسابقات به قم گفت: این تصمیم برای ما افتخاری بزرگ است و امیدواریم با برطرف کردن کاستی‌ها، هر سال شاهد برگزاری باشکوه‌تر این رقابت‌ها باشیم.



اسکندری در پایان تأکید کرد: قرآن کتابی برای خواندن صرف نیست، بلکه نقشه راه زندگی است و سفارش به تلاوت آن برای رسیدن به درک و عمل به معارفش صورت گرفته است. تلاش ما باید این باشد که با عمل به آموزه‌های وحیانی، جامعه را به سمت اخلاق نبوی و علوی سوق دهیم.